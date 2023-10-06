Оповещения от Киноафиши
Кос

Кос

Kos 18+
О фильме

Весна 1794 года. Польша охвачена волнениями. Генерал Тадеуш «Кос» Костюшко возвращается в страну с целью разжечь восстание, мобилизуя польскую шляхту и крестьян. Однако на его пути встаёт безжалостный капитан кавалерии Дунин, который решительно настроен поймать генерала и предотвратить мятеж.

Страна Польша
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 26 апреля 2024
Премьера в мире 6 октября 2023
Дата выхода
26 января 2024 Азербайджан
6 октября 2023 Болгария
26 января 2024 Кыргызстан
6 октября 2023 Молдавия
26 января 2024 Польша
8 августа 2024 Словакия 15
26 января 2024 Таджикистан
26 января 2024 Узбекистан
11 июля 2024 Чехия 15
Сборы в мире $995 030
Производство Aurum Film, Nordic Entertainment Group, Telewizja Polska (TVP)
Другие названия
Kos, Scarborn, Кос
Режиссер
Pawel Maslona
В ролях
Бартош Беленя
Яцек Брачак
Джейсон Митчелл
Джейсон Митчелл
Роберт Вечкевич
Агнешка Гроховска
Агнешка Гроховска
Рейтинг фильма

7.2
10 голосов
7 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
