Весна 1794 года. Польша охвачена волнениями. Генерал Тадеуш «Кос» Костюшко возвращается в страну с целью разжечь восстание, мобилизуя польскую шляхту и крестьян. Однако на его пути встаёт безжалостный капитан кавалерии Дунин, который решительно настроен поймать генерала и предотвратить мятеж.
|26 января 2024
|Азербайджан
|6 октября 2023
|Болгария
|26 января 2024
|Кыргызстан
|6 октября 2023
|Молдавия
|26 января 2024
|Польша
|8 августа 2024
|Словакия
|15
|26 января 2024
|Таджикистан
|26 января 2024
|Узбекистан
|11 июля 2024
|Чехия
|15