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Teah

Теа, 2007

2007 / Словения / Босния и Герцеговина / Хорватия / Польша
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 24 августа 2007
Режиссер
Ханна Антонина Войцик-Слак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Теа 1 постер
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