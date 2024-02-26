Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.7
Киноафиша
Фильмы
Ночные кошмары
6.7
Ночные кошмары
, 1979
Zmory
Польша / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.7
В ролях
Piotr Lysak
Mikolaj Srebrny
Tomasz Hudziec
dziecinstwie-childhood
Ханна Скаржанка
babka- grandmother
Мария Хвалибог
aunt Mikolaja
Тереза Марчевска
Mikolaja
Виктор Садецки
Dyrektor gimnazjum
Станислав Игар
profesor Pataszycki
Ян Новицкий
Богдан Коца
Тереза Будзыш-Кшижановска
Bronislaw Pawlik
Mikolaja
Bronislaw Pawlik
Mikolaja
Режиссер
Wojciech Marczewski
Сценарист
Emil Zegadlowicz
,
Павел Гайны
,
Wojciech Marczewski
Композитор
Зыгмунт Конечный
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
16 апреля 1979
Дата выхода
16 апреля 1979
Польша
Производство
Киностудия «Тор»
Другие названия
Zmory, Nightmares, Alpträume, Gespenster, Kabuslar, Lidérces álmok, Painajaiset, Pesadillas, Pesadillas diabólicas, Εφιάλτες, 夢想期
Еще
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
Обновлено 26 февраля 2024
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Засыпаю солью гвоздику – и проблем не знаю: крутой лайфхак решит сразу 2 проблемы в доме
Массивная душевая кабина выглядит как "колхозный привет из прошлого": 3 стильные замены, которые проще в уборке
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить