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Постер фильма Ночные кошмары
6.7
Киноафиша Фильмы Ночные кошмары
6.7

Ночные кошмары

, 1979
Zmory
Польша / драма / 18+
Постер фильма Ночные кошмары
6.7

В ролях

Piotr Lysak
Mikolaj Srebrny
Tomasz Hudziec
dziecinstwie-childhood
Ханна Скаржанка
babka- grandmother
Мария Хвалибог
aunt Mikolaja
Тереза Марчевска
Mikolaja
Виктор Садецки
Dyrektor gimnazjum
Станислав Игар
profesor Pataszycki
Ян Новицкий
Богдан Коца
Тереза Будзыш-Кшижановска
Bronislaw Pawlik
Mikolaja
Bronislaw Pawlik
Mikolaja
Режиссер Wojciech Marczewski
Сценарист Emil Zegadlowicz, Павел Гайны, Wojciech Marczewski
Композитор Зыгмунт Конечный
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 16 апреля 1979
Дата выхода
16 апреля 1979 Польша
Производство Киностудия «Тор»
Другие названия
Zmory, Nightmares, Alpträume, Gespenster, Kabuslar, Lidérces álmok, Painajaiset, Pesadillas, Pesadillas diabólicas, Εφιάλτες, 夢想期

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 26 февраля 2024

Отзывы о фильме

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