Профессиональный боксер Игорь получает во время поединка тяжелую травму. В результате он вынужден завершить карьеру. Сломленный и одинокий, он ищет утешения в ночных развлечениях, пока не проникается мыслью о том, что должен оставить что-то после себя… Гран-при «Золотая Афродита» Кипрского МКФ в Никосии, а также премия Э.Лубосу за лучшую актерскую работу (2009).
СтранаПольша
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2009
Премьера в мире19 июня 2009
Дата выхода
29 января 2010
Польша
19 июня 2009
США
Бюджет3 853 097 PLN
ПроизводствоOpus Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska (TVP)