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Киноафиша Фильмы Моя кровь

Моя кровь

Moja krew 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Профессиональный боксер Игорь получает во время поединка тяжелую травму. В результате он вынужден завершить карьеру. Сломленный и одинокий, он ищет утешения в ночных развлечениях, пока не проникается мыслью о том, что должен оставить что-то после себя… Гран-при «Золотая Афродита» Кипрского МКФ в Никосии, а также премия Э.Лубосу за лучшую актерскую работу (2009).
Страна Польша
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 19 июня 2009
Дата выхода
29 января 2010 Польша
19 июня 2009 США
Бюджет 3 853 097 PLN
Производство Opus Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska (TVP)
Другие названия
Moja krew, My Flesh My Blood
Режиссер
Марцин Врона
В ролях
Люу Де Ли
Войцех Зелинский
Эрик Любош
Все актеры и съемочная группа
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Демон 6.1
Демон (2015)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
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