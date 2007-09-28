Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Весна сорок первого
Постер фильма Весна сорок первого
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Весна сорок первого

Весна сорок первого

Spring 1941 / 18+
О фильме

1971 год. Знаменитая виолончелистка Клара Планк приезжает на родину, в Польшу — впервые за 30 лет. Знакомые места и звуки виолончели вызывают в памяти события тридцатилетней давности, когда она потеряла все, что было ей дорого. 1939 год. Доктор Артур Планк с женой Кларой и двумя дочерьми пытаются найти убежище в оккупированной нацистами Польше. Их принимает в своем доме зеленщица Эмили, недавно потерявшая на войне мужа. И, вопреки доводам рассудка, страстно влюбляется в доктора. Среди ужасов войны и постоянного страха быть обнаруженными, с молчаливого согласия Клары, возникает странный любовный треугольник. Но что, на самом деле, заставило Эмили толкнуть мужа в объятия другой женщины — любовь, способная все понять и простить, или всепоглощающий страх перед неизвестным будущим?
Страна Израиль / Польша
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 28 сентября 2007
Дата выхода
7 февраля 2009 Германия
28 сентября 2007 Израиль
1 декабря 2008 Польша
7 июня 2009 США
MPAA R
Бюджет $2 500 000
Производство Praxis Films, Opus Film
Другие названия
Spring 1941, Primavera del 41, 1941, 1941 Baharı, Anoixi 1941, Aviv 1941, Wiosna 1941, Весна 1941, Пролетта на 1941
Режиссер
Ури Барбаш
В ролях
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс
Клэр Хиггинс
Клэр Хиггинс
Мария Пакульнис
Нив МакИнтош
Нив МакИнтош
Келли Харрисон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов
Написать отзыв
Кадры из фильма
