1971 год. Знаменитая виолончелистка Клара Планк приезжает на родину, в Польшу — впервые за 30 лет. Знакомые места и звуки виолончели вызывают в памяти события тридцатилетней давности, когда она потеряла все, что было ей дорого. 1939 год. Доктор Артур Планк с женой Кларой и двумя дочерьми пытаются найти убежище в оккупированной нацистами Польше. Их принимает в своем доме зеленщица Эмили, недавно потерявшая на войне мужа. И, вопреки доводам рассудка, страстно влюбляется в доктора. Среди ужасов войны и постоянного страха быть обнаруженными, с молчаливого согласия Клары, возникает странный любовный треугольник. Но что, на самом деле, заставило Эмили толкнуть мужа в объятия другой женщины — любовь, способная все понять и простить, или всепоглощающий страх перед неизвестным будущим?
СтранаИзраиль / Польша
Продолжительность2 часа 4 минуты
Год выпуска2008
Премьера в мире28 сентября 2007
Дата выхода
7 февраля 2009
Германия
28 сентября 2007
Израиль
1 декабря 2008
Польша
7 июня 2009
США
MPAAR
Бюджет$2 500 000
ПроизводствоPraxis Films, Opus Film
Другие названия
Spring 1941, Primavera del 41, 1941, 1941 Baharı, Anoixi 1941, Aviv 1941, Wiosna 1941, Весна 1941, Пролетта на 1941