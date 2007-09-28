1971 год. Знаменитая виолончелистка Клара Планк приезжает на родину, в Польшу — впервые за 30 лет. Знакомые места и звуки виолончели вызывают в памяти события тридцатилетней давности, когда она потеряла все, что было ей дорого. 1939 год. Доктор Артур Планк с женой Кларой и двумя дочерьми пытаются найти убежище в оккупированной нацистами Польше. Их принимает в своем доме зеленщица Эмили, недавно потерявшая на войне мужа. И, вопреки доводам рассудка, страстно влюбляется в доктора. Среди ужасов войны и постоянного страха быть обнаруженными, с молчаливого согласия Клары, возникает странный любовный треугольник. Но что, на самом деле, заставило Эмили толкнуть мужа в объятия другой женщины — любовь, способная все понять и простить, или всепоглощающий страх перед неизвестным будущим?

