Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Fucking Bornholm
Киноафиша Фильмы Fucking Bornholm
Fucking Bornholm

Fucking Bornholm, 2022

2022 / Польша
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Анна Казеяк-Давид
В ролях
Агнешка Гроховска
Агнешка Гроховска
Мацей Штур
Гжегож Даменцки
Жасмина Полак
Магнус Креппер
Магнус Креппер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Fucking Bornholm 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
«Больше не буду отдавать детей»: Муцениеце выдвинула ультиматум Прилучному
Барахольщики: мужчины с этими именами страдают накопительством
Жена не помеха: известная актриса стала новой возлюбленной Яглыча
Иностранцы возненавидели любимый русскими горячий напиток: пьют еще со времен Древней Руси
Ничем не хуже советских: этот российский фильм затмил для иностранцев все другие
Сложный тест: сможете узнать русских писателей по картинке-ассоциации?
Почти лысая, изможденная: новую Эммануэль должна была играть эта актриса
Родной брат меркнет на фоне Прилучного: тот случай, когда удался только один
Отказываются есть даже с горчицей: лучшую русскую закуску под спиртное в США отправляют в унитаз
«Интердевочку» за границей показали с одним условием: полностью изменили финал
У Пугачевой умер сын: первым страшные подробности стране сообщил Киркоров
Уже муж и жена: Сеть взорвала новость о Сейран и Ферите из «Зимородка»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше