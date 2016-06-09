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Земля обетованная
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Ziemia obiecana

Земля обетованная, 1975

1975 / Польша
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Три школьных друга решают построить ткацкую фабрику в Лодзи...

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 59 минут
Год выпуска 1975
Премьера онлайн 9 июня 2016
Премьера в мире 21 февраля 1975
Режиссер
Анджей Вайда
Анджей Вайда
В ролях
Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Войцех Пшоняк
Франтишек Печка
Франтишек Печка
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Земля обетованная 2 постера
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