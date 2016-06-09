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Земля обетованная
Ziemia obiecana
Земля обетованная, 1975
1975 / Польша
6.2
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Жанр:
драма
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О фильме
Три школьных друга решают построить ткацкую фабрику в Лодзи...
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6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
2 часа 59 минут
Год выпуска
1975
Премьера онлайн
9 июня 2016
Премьера в мире
21 февраля 1975
Режиссер
Анджей Вайда
В ролях
Даниэль Ольбрыхский
Войцех Пшоняк
Франтишек Печка
Все актеры и съемочная группа
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