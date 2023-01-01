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Короткий фильм о любви
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Krotki film o milosci

Короткий фильм о любви, 1988

1988 / Польша
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Свои короткие философские трактаты Кеслевский помещает в повседневное однообразие блочных новостроек, неотличимых на всем европейском протяжении от Парижа до Москвы. Его герои – обычные обитатели этих убогих кварталов, но одержимые теми же страстями, что и все поколения прошедших двадцати веков. И только один безмолвный герой проходит сквозь 10 серий «Декалога», как бы бросая взгляд автора на своих героев. Он так и обозначен в титрах – «прохожий».

Премии:
- Гран-при «Золотой лев» на Национальном кинофестивале в Гдыне 1988 года (вместе с «Коротким фильмом об убийстве»), а также призы за лучшую операторскую работу (Адамек), лучшую актрису (Шаполовска) и лучшую актрису второго плана (Стефания Ивиньска).
- Специальный приз жюри МКФ в Сан-Себастьяне 1988 года, а также приз международного католического жюри.
- Приз зрительских симпатий на МКФ в Сан-Паулу (1989).

19-летний почтовый служащий наблюдает в подзорную трубу за красавицей, живущей в доме напротив. Заметив это, и не разобравшись в природе чувств юноши, молодая женщина попыталась уверить его, что любовь – это лишь физическое влечение. Такая «близорукость» привыкшей к обожанию дамы приводит к самым драматическим последствиям.

Польша, 1988

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 января 1988
Режиссер
Кшиштоф Кесьлевский
Кшиштоф Кесьлевский
В ролях
Гражина Шаполовска
Гражина Шаполовска
Олаф Любашенко
Стефания Ивиньска
Петр Махалица
Артур Барчиш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Короткий фильм о любви 2 постера
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Короткий фильм о любви

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