Короткий фильм о любви, 1988

Свои короткие философские трактаты Кеслевский помещает в повседневное однообразие блочных новостроек, неотличимых на всем европейском протяжении от Парижа до Москвы. Его герои – обычные обитатели этих убогих кварталов, но одержимые теми же страстями, что и все поколения прошедших двадцати веков. И только один безмолвный герой проходит сквозь 10 серий «Декалога», как бы бросая взгляд автора на своих героев. Он так и обозначен в титрах – «прохожий».

Премии:

- Гран-при «Золотой лев» на Национальном кинофестивале в Гдыне 1988 года (вместе с «Коротким фильмом об убийстве»), а также призы за лучшую операторскую работу (Адамек), лучшую актрису (Шаполовска) и лучшую актрису второго плана (Стефания Ивиньска).

- Специальный приз жюри МКФ в Сан-Себастьяне 1988 года, а также приз международного католического жюри.

- Приз зрительских симпатий на МКФ в Сан-Паулу (1989).