«Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»
Постер фильма Imago
Imago

Imago

Imago 18+
Imago - trailer
Страна Чехия / Нидерланды / Польша
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 августа 2025
Премьера в мире 2 июля 2023
8 ноября 2024 Польша
Производство Apple Film Production, Topkapi Films, Moloko Film
Imago, Stale niestała
Режиссер
Ольга Хайдас
В ролях
Лена Гора
Mateusz Wieclawek
Вацлав Верхол
Войцех Бжезиньский
Эдита Ольшувка
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Смотреть в кино

Imago - trailer
