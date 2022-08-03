Мой сосед Адольф, 2022

Южная Америка, 1960 год. Рядом с пережившим холокост евреем по фамилии Польски селится мистер Херцог, загадочный бородатый немец. Он любит немецких овчарок, как Гитлер. Глаза голубые, совсем как у Гитлера. Даже рисует цветочки в стилистике молодого Гитлера. Одним словом, ворчун Польски, потерявший всю семью во время войны, быстро убеждается, что советская власть соврала насчёт самоубийства фюрера. Увы, израильтяне, только что поймавшие Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине, не верят старику. Тогда Польски решает собрать неопровержимые доказательства, но в процессе проникается симпатией к одинокому немцу и начинает сомневаться в своих выводах.

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