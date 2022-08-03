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Мой сосед Адольф Мой сосед Адольф
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My Neighbor Adolf

Мой сосед Адольф, 2022

2022 / Израиль / Польша
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Южная Америка, 1960 год. Рядом с пережившим холокост евреем по фамилии Польски селится мистер Херцог, загадочный бородатый немец. Он любит немецких овчарок, как Гитлер. Глаза голубые, совсем как у Гитлера. Даже рисует цветочки в стилистике молодого Гитлера. Одним словом, ворчун Польски, потерявший всю семью во время войны, быстро убеждается, что советская власть соврала насчёт самоубийства фюрера. Увы, израильтяне, только что поймавшие Адольфа Эйхмана в соседней Аргентине, не верят старику. Тогда Польски решает собрать неопровержимые доказательства, но в процессе проникается симпатией к одинокому немцу и начинает сомневаться в своих выводах.
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 ноября 2022
Премьера в мире 3 августа 2022
Режиссер
Леонид Прудовский
В ролях
Дэвид Хейман
Дэвид Хейман
Удо Кир
Удо Кир
Дэнхарри Колорадо
Хайме Корреа
Оливия Силхэви
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой сосед Адольф 2 постера
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