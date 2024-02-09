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Постер фильма Любовь как мед
5.9
Любовь как мед - Трейлер
Киноафиша Фильмы Любовь как мед
5.9

Любовь как мед

, 2024
Milosc jak miód
Польша / комедия, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Любовь как мед
5.9
Любовь как мед - Трейлер
Любовь как мед  Трейлер

О фильме

Майка и Агата имеют столько же общего, сколько и различий. Обеим за пятьдесят, они уже не верят, что что-то изменится в их жизни к лучшему. Одна живет на берегу Балтийского моря, другая — в Татрах. Одна держит кондитерскую, другая — успешный дизайнер интерьеров. Одна - вдова, другая только что ушла от своего партнера к более молодому. Одна посвящает себя детям и внукам, совершенно забывая о себе, другая не имеет семьи и заботится о своем духовном развитии. Однажды они встречаются на похоронах школьной подруги. Агата уговаривает Майку отправиться в спонтанную поездку в горы, а сама занимает ее место. Неожиданный обмен ролями влечет за собой ряд осложнений, забавных поворотов и проблем, с которыми придется столкнуться женщинам. Смогут ли они преодолеть свои привычки, предрассудки и страхи? Хватит ли у них смелости открыться любви и начать новую главу в своей жизни? И действительно ли никогда и ни для чего не бывает слишком поздно?

В ролях

Агнешка Сухора
Majka
Михал Чернецкий
Pawel
Бартош Опанья
Daniel Zablocki
Агнешка Вендлоха
Kamila
Эдита Ольшувка
Agata
Kuba Dyniewicz
Mateusz
Рафал Круликовский
Rafal
Дорота Хотецкая
Jadwiga
Войцех Соларш
Войцех Соларш
Man with a penguin
Maciej Bisiorek
Bartek
Режиссер Мацей Мигас
Сценарист Aneta Glowska, Katarzyna Lezenska
Композитор Dominik Buczkowski, Патрик Кумур
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 9 февраля 2024
Дата выхода
9 февраля 2024 Азербайджан
9 февраля 2024 Молдавия
9 февраля 2024 Польша
Сборы в мире $959 551
Производство Telewizja Polska (TVP), Akson Studio
Другие названия
Milosc jak miód, The Love Buzz, Doce Amor, Miłość jak miód

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Любовь как мед - Трейлер
Любовь как мед Трейлер
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Отзывы о фильме

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