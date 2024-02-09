Майка и Агата имеют столько же общего, сколько и различий. Обеим за пятьдесят, они уже не верят, что что-то изменится в их жизни к лучшему. Одна живет на берегу Балтийского моря, другая — в Татрах. Одна держит кондитерскую, другая — успешный дизайнер интерьеров. Одна - вдова, другая только что ушла от своего партнера к более молодому. Одна посвящает себя детям и внукам, совершенно забывая о себе, другая не имеет семьи и заботится о своем духовном развитии. Однажды они встречаются на похоронах школьной подруги. Агата уговаривает Майку отправиться в спонтанную поездку в горы, а сама занимает ее место. Неожиданный обмен ролями влечет за собой ряд осложнений, забавных поворотов и проблем, с которыми придется столкнуться женщинам. Смогут ли они преодолеть свои привычки, предрассудки и страхи? Хватит ли у них смелости открыться любви и начать новую главу в своей жизни? И действительно ли никогда и ни для чего не бывает слишком поздно?