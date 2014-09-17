Оповещения от Киноафиши
Фотограф

Fotograf 18+
О фильме

Фотограф — это неуловимый серийный убийца, действующий в наши дни в Москве. Каждый раз он оставляет на месте преступления пронумерованные метки, аналогичные тем, что используют полицейские на месте преступления. Расследование приводит в старые бараки Красной армии в Легнице и к событиям, произошедшим там в 70-е годы.
Страна Польша
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 17 сентября 2014
Дата выхода
17 сентября 2014 Польша
10 октября 2014 США
Производство Kosmos Film
Другие названия
Fotograf, The Photographer, Der Fotograf, Le Photographe, Фотограф
Режиссер
Вальдемар Кшистек
В ролях
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Александр Балуев
Александр Балуев
Соня Бохосевич
Адам Воронович
Адам Воронович
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
