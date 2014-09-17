Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик

Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)

Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени

Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод

Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью

«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала

Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»