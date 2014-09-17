Фотограф — это неуловимый серийный убийца, действующий в наши дни в Москве. Каждый раз он оставляет на месте преступления пронумерованные метки, аналогичные тем, что используют полицейские на месте преступления. Расследование приводит в старые бараки Красной армии в Легнице и к событиям, произошедшим там в 70-е годы.
СтранаПольша
Продолжительность1 час 47 минут
Год выпуска2014
Премьера в мире17 сентября 2014
Дата выхода
17 сентября 2014
Польша
10 октября 2014
США
ПроизводствоKosmos Film
Другие названия
Fotograf, The Photographer, Der Fotograf, Le Photographe, Фотограф