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Постер фильма Фигурант
5.6
Киноафиша Фильмы Фигурант
5.6

Фигурант

, 2023
Figurant
Польша / исторический, драма / 18+
Постер фильма Фигурант
5.6

В ролях

Adrian Brzakala
Priest Michal
Paula Kinaszewska
Zuzanna Lit
Designer Krysia
Maciej Mikolajczyk
Karol Wojtyla
Szymon Roszak
Wasik
Mateusz Wieclawek
Bronek Budny
Marianna Zydek
Marta
Zbigniew Stryj
Colonel Wojnar
Krzysztof Wach
'Lysy'
Krzysztof Szczepaniak
'Ryzy'
Mateusz Grydlik
Karol Wojtyla
Режиссер Роберт Глинский
Сценарист Анджей Голда
Композитор Зыгмунт Конечный
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 февраля 2024
Премьера в мире 20 октября 2023
Дата выхода
20 октября 2023 Польша 15
Производство Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Telewizja Polska (TVP), Krakowskie Biuro Festiwalowe
Другие названия
Figurant, Strawman, Objekt, Figura, Gölge Adam

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

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