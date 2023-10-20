Фигурант, 2023

В ролях
Adrian Brzakala
Priest Michal
Zuzanna Lit
Designer Krysia
Maciej Mikolajczyk
Karol Wojtyla
Mateusz Wieclawek
Bronek Budny
Zbigniew Stryj
Colonel Wojnar
Krzysztof Szczepaniak
'Ryzy'
Mateusz Grydlik
Karol Wojtyla
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Анджей Голда
Композитор
Зыгмунт Конечный
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
8 февраля 2024
Премьера в мире
20 октября 2023
Дата выхода
|20 октября 2023
|Польша
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|15
Производство
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Telewizja Polska (TVP), Krakowskie Biuro Festiwalowe
Другие названия
Figurant, Strawman, Objekt, Figura, Gölge Adam