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Китобой Китобой
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Kitoboy

Китобой, 2020

2020 / Россия / Польша / Бельгия
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Юный чукотский охотник влюбляется в вебкам-модель из далекого Детройта.
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Джонни Кэш, киты и Чукотка встречаются в дебютной работе режиссера Филиппа Юрьева, ставшей хитом на «Кинотавре» в Венеции, о влюбленном в девушку из видеочата деревенском парне.

В течение десяти лет Филипп Юрьев работал над своей первой полнометражной работой, и не без покровительства своего мастера во ВГИКе Алексея Учителя ему удалось создать фильм, в котором, казалось бы, далекие чукотские реалии соседствуют с эстетикой, напоминающей о Дэвиде Линче и его легендарном «Твин Пиксе». Далекая и оттого еще более желанная молодая женщина в исполнении Кристины Асмус и непрофессиональные исполнители главных ролей, одному из которых отсутствие опыта в кино не помешало получить приз «Кинотавра» за свою актерскую игру, оказываются на фоне мрачной Чукотки, напоминая, что Россия простирается гораздо дальше Москвы и Санкт-Петербурга.

Когда чукотский юноша по имени Лешка (Владимир Онохов) влюбляется в девушку из порночата с ником Hollysweet_999 (Кристина Асмус), он решает, что разыщет ее во что бы то ни стало. Она живет в Детройте в США, расстояние до которых от Чукотки составляет меньше 100 километров. Твердо решив попасть в Штаты, Лешка делает планирование этой своей экспедиции своим приоритетом, и ни потенциальный статус нелегала, ни угрожающий пистолетом пограничник не смогут его остановить.

Полнометражный режиссерский дебют Филиппа Юрьева.

Режиссер Филипп Юрьев работал над фильмом около восьми лет, а идею для него вынашивал в течение двух лет, перед тем как взяться за проект.

Впервые идея снять фильм о севере пришла режиссеру Филиппу Юрьеву после просмотра репортажа о китобоях. Однако его не интересовало этническое кино, и он отправился в путешествие по Крайнему Северу. В одной из деревень он узнал историю о местной молодежи: всех девушек поселка отвезли на практику в столицу округа, а все юноши остались наедине со своими романтическими мечтаниями. Это и стало основой для сценария его фильма.

Один из продюсеров картины, Алексей Учитель, был мастером режиссера Филиппа Юрьева во ВГИКе.

За год до начала съемок режиссер Филипп Юрьев вместе с небольшой командой ездил на Чукотку в поселок, где происходит действие фильма, чтобы «разведать обстановку». Из-за сложностей с логистикой ему пришлось сократить число членов съемочной группы и увеличить количество съемочных дней.

Многие роли в фильме были исполнены непрофессиональными актерами. Китобои, появившиеся в ленте,  — настоящие охотники на китов, и режиссеру Филиппу Юрьеву потребовалось немало усилий, чтобы уговорить их сняться  в игровом фильме.

Актеров Владимира Онохова и Владимира Любимцева режиссер Филипп Юрьев встретил случайно в детском доме в Анадыре. Онохов, исполнивший в фильме главную роль, был родом из тех самых мест, где были запланированы съемки.

Из-за шумихи вокруг роли Кристины Асмус в фильме «Текст» актриса сначала хотела отказаться от предложенной ей роли в «Китобое», но, прочитав сценарий и увидев короткий смонтированный фрагмент, изменила свое решение.

Основная музыкальная тема фильма — песня Falling Джулии Круз, текст к которой написал режиссер Дэвид Линч, а музыку — композитор Анджело Бадаламенти. Именно эта песня играет во время открывающих титров сериала «Твин Пикс».

В фильме есть сцена с участием Кристины Асмус, снятая одним дублем продолжительностью 43 минуты.

Все меняется в жизни юного чукотского охотника Лёшки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется - впервые и сильно - в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 8 октября 2020
Премьера в мире 5 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Филипп Юрьев
В ролях
Владимир Онохов
Арье Вортхальтер
Арье Вортхальтер
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Мария Чупринская
Владимир Любимцев
Все актеры и съемочная группа
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Кинокомпания «Сони» объявила о прокате фильма «Китобой» Филиппа Юрьева ещё до показа ленты на «Кинотавре». Так что награда относительного режиссёра-дебютанта на главном российском смотре была всего лишь третьей в призовой сентябрьской череде. Что ещё безусловно важно узнать про этот фильм, так это то, что его название, которое пишется везде транслитом, — не попытка угодить международным критикам, а, наоборот, игра с аудиторией российской, которая (не…
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Natali6502 20 октября 2020, 18:48
Фильм зацепил. В целом - безнадега российской глубинки. Наивный ( глупый?) главный герой влюбляется в девушку с порносайта. Возлюбленная в Америке,а… Читать дальше…
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