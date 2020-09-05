Китобой, 2020

Полнометражный режиссерский дебют Филиппа Юрьева.

Режиссер Филипп Юрьев работал над фильмом около восьми лет, а идею для него вынашивал в течение двух лет, перед тем как взяться за проект.

Впервые идея снять фильм о севере пришла режиссеру Филиппу Юрьеву после просмотра репортажа о китобоях. Однако его не интересовало этническое кино, и он отправился в путешествие по Крайнему Северу. В одной из деревень он узнал историю о местной молодежи: всех девушек поселка отвезли на практику в столицу округа, а все юноши остались наедине со своими романтическими мечтаниями. Это и стало основой для сценария его фильма.

Один из продюсеров картины, Алексей Учитель, был мастером режиссера Филиппа Юрьева во ВГИКе.

За год до начала съемок режиссер Филипп Юрьев вместе с небольшой командой ездил на Чукотку в поселок, где происходит действие фильма, чтобы «разведать обстановку». Из-за сложностей с логистикой ему пришлось сократить число членов съемочной группы и увеличить количество съемочных дней.

Многие роли в фильме были исполнены непрофессиональными актерами. Китобои, появившиеся в ленте, — настоящие охотники на китов, и режиссеру Филиппу Юрьеву потребовалось немало усилий, чтобы уговорить их сняться в игровом фильме.

Актеров Владимира Онохова и Владимира Любимцева режиссер Филипп Юрьев встретил случайно в детском доме в Анадыре. Онохов, исполнивший в фильме главную роль, был родом из тех самых мест, где были запланированы съемки.

Из-за шумихи вокруг роли Кристины Асмус в фильме «Текст» актриса сначала хотела отказаться от предложенной ей роли в «Китобое», но, прочитав сценарий и увидев короткий смонтированный фрагмент, изменила свое решение.

Основная музыкальная тема фильма — песня Falling Джулии Круз, текст к которой написал режиссер Дэвид Линч, а музыку — композитор Анджело Бадаламенти. Именно эта песня играет во время открывающих титров сериала «Твин Пикс».

В фильме есть сцена с участием Кристины Асмус, снятая одним дублем продолжительностью 43 минуты.