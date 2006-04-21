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Каждый из нас Христос
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Wszyscy jestesmy Chrystusami

Каждый из нас Христос, 2006

2006 / Польша
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Главным мотивом фильма стали мучительные воспоминания Сильвека — сына об алкоголизме своего отца — Адама. Исповедь cына будит в Адаме ленту собственных воспоминаний, которые в совокупности с рассказом сына составляют список потерь и ран, нанесенных вследствие пьянства себе и близким.

Из воспоминаний Адама следует то, что это не что иное, как «черная эстафета поколений». Отец Адама тоже пил и Адам поклялся себе, что его сын никогда не будет бояться и стыдиться его. А всё таки… Ведь отец Адама тоже в детстве клялся себе… Так можно ли прервать эту черную эстафету?

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 21 апреля 2006
Режиссер
Марек Котерский
В ролях
Марек Кондрат
Андзей Чира
Михаль Котерский
Янина Трачикувна
Марцин Дороциньский
Марцин Дороциньский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каждый из нас Христос 1 постер
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