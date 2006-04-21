Каждый из нас Христос, 2006

Главным мотивом фильма стали мучительные воспоминания Сильвека — сына об алкоголизме своего отца — Адама. Исповедь cына будит в Адаме ленту собственных воспоминаний, которые в совокупности с рассказом сына составляют список потерь и ран, нанесенных вследствие пьянства себе и близким.



Из воспоминаний Адама следует то, что это не что иное, как «черная эстафета поколений». Отец Адама тоже пил и Адам поклялся себе, что его сын никогда не будет бояться и стыдиться его. А всё таки… Ведь отец Адама тоже в детстве клялся себе… Так можно ли прервать эту черную эстафету?