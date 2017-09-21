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Тихая ночь Тихая ночь
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Cicha noc

Тихая ночь, 2017

2017 / Польша
7.2 Оцените
12 голосов
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Польская семейная драма режиссера и сценариста Петра Домалевского рассказывает про Адама, который уже несколько лет работает в Голландии. И вот двадцать четвертого декабря главный герой внезапно возвращается в родную провинцию, чтобы ошарашить родственников новостями и планами…

  • «Тихая ночь» удостоилась семи наград на сорок втором Гдыньском кинофестивале. Актер театра и кино Давид Садовник, сыгравший Адама, получил награду за лучшую мужскую роль первого плана.
  • Премьерный показ трагикомедии состоялся 21 сентября 2017-го в рамках ежегодного Кинофестиваля в Гдыне. А в прокат художественный фильм вышел 24 ноября того же года.
  • Слоган к фильму звучит довольно пессимистично: «Когда речь заходит о семье, все лучше всего получается на фотографиях».
  • В «Тихой ночи» можно увидеть прямую отсылку к культовой семейной комедии девяностых «Один дома». Речь идет о той сцене, когда дети смотрят телевизор.
  • В 2018 году кинолента участвовала в одиннадцати номинациях на двадцатой церемонии вручения польской кинематографической премии «Орлы», в девяти из них фильм одержал победу. В общей сложности работа Петра Домалевского заполучила десять наград Польской киноакадемии.
  • Исходя из данных 2018 года, на польском онлайн-сервисе Filmweb кинодраму оценили на 7,5 из 10 возможных баллов.

Адам, работающий за рубежом, в Канун Рождества навещает свою семью в польской провинции. Он поначалу скрывает истинную причину своего неожиданного появления, однако вскоре начинает знакомить своих родственников со своими планами. Особая роль в интриге играет отец, брат, с которым Адам в конфликте и сестра с мужем. Ситуация осложняется, когда рождественский гость заявляет, что готовится стать отцом. Никто из семьи не ожидает, какие еще события развернутся в эту рождественскую ночь.

7.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 24 ноября 2017
Премьера в мире 21 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Петр Домалевский
Петр Домалевский
В ролях
Давид Огродник
Давид Огродник
Томаш Зентек
Агнешка Сухора
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тихая ночь 2 постера
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Тихая ночь
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Кадры из фильма Все кадры
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