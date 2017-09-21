Тихая ночь, 2017

Адам, работающий за рубежом, в Канун Рождества навещает свою семью в польской провинции. Он поначалу скрывает истинную причину своего неожиданного появления, однако вскоре начинает знакомить своих родственников со своими планами. Особая роль в интриге играет отец, брат, с которым Адам в конфликте и сестра с мужем. Ситуация осложняется, когда рождественский гость заявляет, что готовится стать отцом. Никто из семьи не ожидает, какие еще события развернутся в эту рождественскую ночь.