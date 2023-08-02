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Постер фильма Ловец душ
4.1
Ловец душ - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ловец душ
4.1

Ловец душ

, 2023
Soulcatcher
Польша / боевик, приключения, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ловец душ
4.1
Ловец душ - Трейлер
Ловец душ  Трейлер

В ролях

Яцек Коман
Яцек Коман
Minister Jan Zaremba
Яцек Понедзялек
Professor Witold Mazur
Мариуш Бонашевский
General Yousif Bashir Mamedow
Михалина Ольшанска
Михалина Ольшанска
Eliza Mazur
Пётр Витковски
Robert Kiel 'Kiel'
Александра Адамска
'Burza'
Vansh Luthra
Harbir
Себастьян Станкевич
Себастьян Станкевич
Pilot Krzysztof
Mateusz Mlodzianowski
'Byk'
Michal Burdan
Piotr Kiel 'Mlody'
Режиссер Даниэль Маркович
Сценарист Даниэль Маркович, Dawid Kowalewicz
Композитор Stefan Wesolowski
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 августа 2023
Премьера в мире 2 августа 2023
Производство Lightcraft
Другие названия
Soulcatcher, Atrapaalmas, Lapač duší, Lélekrabló, Operação: Arma Secreta, Operacja: Soulcatcher, Opération: Soulcatcher, Operazione Soulcatcher, Ruh Kapanı, Ловец душ, Ловець душ, ソウルキャッチャー, 夺魂密令

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 11 голосов
3.7 IMDb
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Обновлено 14 сентября 2023

Трейлеры фильма

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Ловец душ - Трейлер
Ловец душ Трейлер
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Отзывы о фильме

Ренат Годунов 14 сентября 2023, 00:18
Здравствуйте! Сегодня я хочу отзыв о фильме ловец душ на онлайн сервисе ivi.ru.
Сюжет фильма заключался в том как людей боролась со злодеями и… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 14 сентября 2023, 13:08
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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