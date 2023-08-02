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Ловец душ
4.1
Ловец душ
, 2023
Soulcatcher
Польша / боевик, приключения, триллер / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
4.1
Ловец душ
Трейлер
Трейлер
В ролях
Яцек Коман
Minister Jan Zaremba
Яцек Понедзялек
Professor Witold Mazur
Мариуш Бонашевский
General Yousif Bashir Mamedow
Михалина Ольшанска
Eliza Mazur
Пётр Витковски
Robert Kiel 'Kiel'
Александра Адамска
'Burza'
Vansh Luthra
Harbir
Себастьян Станкевич
Pilot Krzysztof
Mateusz Mlodzianowski
'Byk'
Michal Burdan
Piotr Kiel 'Mlody'
Режиссер
Даниэль Маркович
Сценарист
Даниэль Маркович
,
Dawid Kowalewicz
Композитор
Stefan Wesolowski
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
2 августа 2023
Премьера в мире
2 августа 2023
Производство
Lightcraft
Другие названия
Soulcatcher, Atrapaalmas, Lapač duší, Lélekrabló, Operação: Arma Secreta, Operacja: Soulcatcher, Opération: Soulcatcher, Operazione Soulcatcher, Ruh Kapanı, Ловец душ, Ловець душ, ソウルキャッチャー, 夺魂密令
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Рейтинг фильма
4.1
Оцените
11
голосов
3.7
IMDb
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Обновлено 14 сентября 2023
Трейлеры фильма
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Ловец душ
Трейлер
0
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Кадры из фильма
Отзывы о фильме
Ренат Годунов
14 сентября 2023, 00:18
Здравствуйте! Сегодня я хочу отзыв о фильме ловец душ на онлайн сервисе ivi.ru.
Сюжет фильма заключался в том как людей боролась со злодеями и…
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Киноафиша.инфо
14 сентября 2023, 13:08
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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Сюжет фильма заключался в том как людей боролась со злодеями и… Читать дальше…