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Ловец душ, 2023

2023 / Польша
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Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 августа 2023
Премьера в мире 2 августа 2023
Возраст 18+
Режиссер
Даниэль Маркович
Даниэль Маркович
В ролях
Яцек Коман
Яцек Коман
Яцек Понедзялек
Мариуш Бонашевский
Михалина Ольшанска
Михалина Ольшанска
Пётр Витковски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ловец душ 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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