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Ikar. Legenda Mietka Kosza

Икар, 2019

2019 / Польша
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Метек потерял зрение еще в детстве. Оказавшись в приюте для слепых, мальчик осознал, что музыка может стать для него способом познания мира. Годы спустя Метек становится блестящим исполнителем классической музыки. Но однажды услышав джаз, он не может думать ни о чем другом. Он ставит перед собой цель стать лучшим джазовым пианистом Польши. После победы на фестивале в Монтро к Метеку приходит успех и мировая известность. Тогда же в его жизни появляется Зуза, и эта встреча оказывается для него судьбоносной.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 17 сентября 2019
Режиссер
Мацей Пепшица
В ролях
Давид Огродник
Давид Огродник
Пётр Адамчик
Джустина Василевска
Ювита Будник
Яцек Коман
Яцек Коман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Икар 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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Одна
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