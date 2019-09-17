Икар, 2019

Метек потерял зрение еще в детстве. Оказавшись в приюте для слепых, мальчик осознал, что музыка может стать для него способом познания мира. Годы спустя Метек становится блестящим исполнителем классической музыки. Но однажды услышав джаз, он не может думать ни о чем другом. Он ставит перед собой цель стать лучшим джазовым пианистом Польши. После победы на фестивале в Монтро к Метеку приходит успех и мировая известность. Тогда же в его жизни появляется Зуза, и эта встреча оказывается для него судьбоносной.