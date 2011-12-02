Эвелина и Петр женаты несколько месяцев. После рождения ребенка, как и многие другие молодые пары, они сталкиваются с вечной нехваткой денег. У Петра нет постоянной работы, и он не понимает, как содержать семью. От друзей молодые люди узнают, что можно легко заработать неплохие деньги, снявшись вместе в порнофильме. Эвелина решает, что им стоит попробовать, но лишь раз. С этой целью они отправляются в Варшаву. Оргазм, который испытывает Эвелина во время съемок, реакция ее мужа и опыт всех остальных женщин, занятых в порноиндустрии, переворачивают ее взгляды на жизнь и навсегда меняют их отношения с Петром.