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Киноафиша Фильмы Из-за любви

Из-за любви

OUT OF LOVE 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Эвелина и Петр женаты несколько месяцев. После рождения ребенка, как и многие другие молодые пары, они сталкиваются с вечной нехваткой денег. У Петра нет постоянной работы, и он не понимает, как содержать семью. От друзей молодые люди узнают, что можно легко заработать неплохие деньги, снявшись вместе в порнофильме. Эвелина решает, что им стоит попробовать, но лишь раз. С этой целью они отправляются в Варшаву. Оргазм, который испытывает Эвелина во время съемок, реакция ее мужа и опыт всех остальных женщин, занятых в порноиндустрии, переворачивают ее взгляды на жизнь и навсегда меняют их отношения с Петром.

Страна Польша
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 2 декабря 2011
Дата выхода
2 декабря 2011 Польша
Производство Vostok8, Lancelot Media Distribution
Другие названия
Z milosci, Out of Love, Z miłości
Режиссер
Анна Ядовская
В ролях
Марта Нерадкевич
Войцех Немчик
Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Эва Шикульска
Эва Шикульска
Анна Ильчук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.9
Оцените 13 голосов
3.7 IMDb
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