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Кэмпер Кэмпер
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Kamper

Кэмпер, 2016

2016 / Польша
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Пара тридцатилетних, когда-то безумно влюблённых друг в друга, сегодня должны решить, пойдут ли они дальше по жизни вместе или каждый пойдёт своим путём. Маня и Кампер. Она амбициозная, трудолюбивая и способная, любит готовить. Он — вечный мальчик, который работает тестировщиком компьютерных игр и ценит свою жизнь, не обременённую серьёзными обязательствами. Когда в её жизни появляется зрелый мужчина, признанный и успешный шеф-повар, Маня начинает сомневаться, привлекает ли её ещё беззаботное обаяние её мужа. И хочет ли она остаток своей жизни провести рядом с ним? А Кампер начнёт бурный роман с учительницей испанского языка…

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 3 июля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Лукаш Гжегожек
В ролях
Пётр Журавски
Марта Нерадкевич
Яцек Брачак
Юстина Сувала
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кэмпер 1 постер
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25 августа 2017 13:24
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