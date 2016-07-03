Кэмпер, 2016

Пара тридцатилетних, когда-то безумно влюблённых друг в друга, сегодня должны решить, пойдут ли они дальше по жизни вместе или каждый пойдёт своим путём. Маня и Кампер. Она амбициозная, трудолюбивая и способная, любит готовить. Он — вечный мальчик, который работает тестировщиком компьютерных игр и ценит свою жизнь, не обременённую серьёзными обязательствами. Когда в её жизни появляется зрелый мужчина, признанный и успешный шеф-повар, Маня начинает сомневаться, привлекает ли её ещё беззаботное обаяние её мужа. И хочет ли она остаток своей жизни провести рядом с ним? А Кампер начнёт бурный роман с учительницей испанского языка…