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Все наши страхи
Wszystkie nasze strachy
Все наши страхи, 2021
2021 / Польша
6.5
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
биография
драма
мелодрама
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6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
23 сентября 2021
Режиссер
Лукаш Рондуда
В ролях
Давид Огродник
Анджей Хыра
Все актеры и съемочная группа
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