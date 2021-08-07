Кино с балкона, 2021

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о выходе в прокат О фильме Режиссер наблюдает со своего балкона за проходящими мимо людьми, обращается к ним, расспрашивает об их жизни. Каждая история уникальна, а реальность порой превосходит фантазию. Развернуть 7.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 7 августа 2021 Режиссер Paweł Łoziński Все актеры и съемочная группа 1 постер

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