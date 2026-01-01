Польская авторская анимация второй половины ХХ века, так же как великий польский театр Тадеуша Кантора и Ежи Гротовского, как фильмы Вайды и Кесьлевского, как легендарный польский плакат, - была очень значима для всей послевоенной мировой культуры. Радикальные формальные эксперименты, на которые шли польские режиссеры анимации еще в конце 50-х, когда их российские коллеги оставались целиком под влиянием диснеевского сказочного стиля, - поражают и сейчас. Впрочем, дело не только в формальной новизне, но и вообще в гораздо более широко понимаемой художественной свободе, когда даже для детей делалось совершенно авангардистское, и в то же время очень энергичное и веселое кино.

Программа «Черная шапочка» по названию уморительно смешной черной пародии на «Красную шапочку», снятой Петром Думалой для взрослых в стилистике «корявого» детского рисунка. Еще одна страшноватая сатира в этой программе – сделанный в коллажной манере фильм «Банкет», где еда пожирает собравшихся вокруг стола людей, а захватывающе вуайеристский фильм «Многоэтажка», используя технику «живого» кино, остроумно играет с пространством. Среди знаменитых лент в этой программе и социально-философская притча Мирослава Кийовича «Клетки», в середине 60-х взявшая Гран-при Аннеси, и современная компьютерная антиутопия «Арка» Гжегожа Йонкайтиса (пару лет назад фильм всерьез претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах).

Программа:

ПУГОВИЧКА (1964), реж. Тереза Бадзян

КЛЕТКИ (1966), реж. Мирослав Кийович СЫН (1970), реж. Рышард Чекала

БАНКЕТ (1976), реж. Зофья Орачевская

МНОГОЭТАЖКА (1982), реж. Хиероним Нойманн

ЧЁРНАЯ ШАПОЧКА (1983), реж. Пётр Думала

ОПЕРА СПАСЕНИЯ (1998), реж. Томаш Козак

ИСКУССТВО ПАДЕНИЯ (2004), реж. Томаш Багиньский

ПАН ПАН И ГОЛУБЬ (2005), реж. Пётр Мильчарек АРКА (2007), реж. Гжегож Йонкайтис