Опасные мужчины, 2022

В ролях
Анджей Северин
Joseph Conrad
Lukasz Wójcik
Marquis Boy de Maupassant
Klaudiusz Kaufmann
Gendarme Johann
Marta Ojrzynska
Zofia Stryjenska
Anna Terpilowska
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Модест Ручински
Artur Rubinstein
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Maciej Kawalski
Сценарист
Maciej Kawalski
Композитор
Лукаш Таргос
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
3 октября 2024
Премьера в мире
14 октября 2022
Сборы в мире
$1 392 187
Производство
Koi Studio, Aurum Film, TVN
Другие названия
Niebezpieczni dzentelmeni, Dangerous Men, Caballeros peligrosos, Não Sei o Que Fizemos na Noite Passada, Niebezpieczni dżentelmeni, 謀殺就在狂歡後, Dangerous Gentlemen