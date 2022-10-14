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Постер фильма Опасные мужчины
6.0
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6.0

Опасные мужчины

, 2022
Niebezpieczni dzentelmeni
Польша / комедия, криминал / 18+
Постер фильма Опасные мужчины
6.0

В ролях

Томаш Кот
Томаш Кот
Tadeusz Boy-Zelenski
Марцин Дороциньский
Марцин Дороциньский
Witkacy
Анджей Северин
Joseph Conrad
Марцин Дороциньский
Марцин Дороциньский
Witkacy
Войцех Мецвальдовский
Bronislaw Malinowski
Lukasz Wójcik
Marquis Boy de Maupassant
Klaudiusz Kaufmann
Gendarme Johann
Marta Ojrzynska
Zofia Stryjenska
Anna Terpilowska
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Модест Ручински
Artur Rubinstein
Рафал Мацьковяк
August Zamoyski
Режиссер Maciej Kawalski
Сценарист Maciej Kawalski
Композитор Лукаш Таргос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 октября 2024
Премьера в мире 14 октября 2022
Дата выхода
20 января 2023 Польша
Сборы в мире $1 392 187
Производство Koi Studio, Aurum Film, TVN
Другие названия
Niebezpieczni dzentelmeni, Dangerous Men, Caballeros peligrosos, Não Sei o Que Fizemos na Noite Passada, Niebezpieczni dżentelmeni, 謀殺就在狂歡後, Dangerous Gentlemen

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 сентября 2023

Отзывы о фильме

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