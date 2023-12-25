В ролях
Maciej Musiał
Maciek Stawicki
Мацей Штур
Aleks Stawicki
Mariusz Zaniewski
Bodyguard Benek
Томаш Дедек
Homeless 'Professor'
Mateusz Rusin
Bychawski's assistant
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Maciej Dutkiewicz
Сценарист
Arkadiusz Borowik, Maciej Dutkiewicz
Композитор
Лукаш Таргос
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
12 апреля 2024
Премьера в мире
25 декабря 2023
Дата выхода
|12 января 2024
|Болгария
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|29 апреля 2025
|Бразилия
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|12 января 2024
|Польша
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|12 января 2024
|Таджикистан
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|12 января 2024
|Узбекистан
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Сборы в мире
$1 078 203
Производство
House Media Company, Telewizja Polsat, Cyfrowy Polsat
Другие названия
Fuks 2, Golpe de Sorte