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Постер фильма Fuks 2
4.8
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4.8

Fuks 2

, 2024
Fuks 2
Польша / драма / 18+
Постер фильма Fuks 2
4.8

В ролях

Maciej Musiał
Maciek Stawicki
Полина Галазка
Полина Галазка
Anna Bychawska
Катажина Савчук
Катажина Савчук
Julka Bychawska
Мацей Штур
Aleks Stawicki
Цезары Пазура
Цезары Пазура
Miroslaw Bychawski
Януш Гайос
Mazur
Соня Бохосевич
Joanna Konieczny
Mariusz Zaniewski
Bodyguard Benek
Томаш Дедек
Homeless 'Professor'
Mateusz Rusin
Bychawski's assistant
Режиссер Maciej Dutkiewicz
Сценарист Arkadiusz Borowik, Maciej Dutkiewicz
Композитор Лукаш Таргос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 апреля 2024
Премьера в мире 25 декабря 2023
Дата выхода
12 января 2024 Болгария
29 апреля 2025 Бразилия
12 января 2024 Польша
12 января 2024 Таджикистан
12 января 2024 Узбекистан
Сборы в мире $1 078 203
Производство House Media Company, Telewizja Polsat, Cyfrowy Polsat
Другие названия
Fuks 2, Golpe de Sorte

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 15 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 7 августа 2026

Отзывы о фильме

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