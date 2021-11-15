Три цвета: Белый, 1994

Кароль, польский парикмахер, женатый на француженке Доминик, ведет в Париже свой парикмахерский салон. Однако стресс жизни в чужой стране, незнание языка и менталитета местных жителей является причиной того, что мужчина становится импотентом. Уставшая от его недуга жена подает на развод, в результате отнимая у него все имущество. Оставшись на улице с одним чемоданом, Кароль пытается заработать на обратный билет в Польшу, играя на улице польские песни на расческе. Таким образом, он знакомится с Миколаем, отчаянным интеллектуалом, который потерял смысл жизни. Миколай решает помочь Каролю вернуться на родину.