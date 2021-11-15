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Три цвета: Белый Три цвета: Белый
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Trois couleurs: Blanc

Три цвета: Белый, 1994

1994 / Франция / Польша / Швейцария
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Кароль, польский парикмахер, женатый на француженке Доминик, ведет в Париже свой парикмахерский салон. Однако стресс жизни в чужой стране, незнание языка и менталитета местных жителей является причиной того, что мужчина становится импотентом. Уставшая от его недуга жена подает на развод, в результате отнимая у него все имущество. Оставшись на улице с одним чемоданом, Кароль пытается заработать на обратный билет в Польшу, играя на улице польские песни на расческе. Таким образом, он знакомится с Миколаем, отчаянным интеллектуалом, который потерял смысл жизни. Миколай решает помочь Каролю вернуться на родину.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1994
Премьера онлайн 15 ноября 2021
Премьера в мире 26 января 1994
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Кшиштоф Кесьлевский
Кшиштоф Кесьлевский
В ролях
Збигнев Замаховский
Збигнев Замаховский
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Януш Гайос
Ежи Штур
Александр Бардини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Три цвета: Белый 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Мир Искусства
19:25 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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«Три цвета: Белый» в кинотеатрах

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