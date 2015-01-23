Испанка, 2015

Фильм рассказывает о забытом фрагменте истории Польши – единственном победном Великопольском восстании. Реализованный с размахом, представляет историю, которую невозможно обхватить человеческим воображением. Неизвестно, являются ли связанные с Восстанием события истиной или только иллюзией. Захватывающие спецэффекты приглашают зрителей принять участие в неповторимое, полное приключений путешествие в иное измерение. Ничто здесь не однозначно, так как в освободительную борьбу подключаются телепаты. Вооруженные силы встают в один ряд с силами разума.