Испанка, 2015

Жанр: боевик исторический криминал В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает о забытом фрагменте истории Польши – единственном победном Великопольском восстании. Реализованный с размахом, представляет историю, которую невозможно обхватить человеческим воображением. Неизвестно, являются ли связанные с Восстанием события истиной или только иллюзией. Захватывающие спецэффекты приглашают зрителей принять участие в неповторимое, полное приключений путешествие в иное измерение. Ничто здесь не однозначно, так как в освободительную борьбу подключаются телепаты. Вооруженные силы встают в один ряд с силами разума.

Развернуть 4.1 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9 Продолжительность 2 часа 7 минут Год выпуска 2015 Премьера в мире 23 января 2015 Возраст 16+ Режиссер Лукаш Бральчик В ролях Патриция Зюлковска Якуб Гершал Сандра Коженяк Ян Пешек Криспин Гловер Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат