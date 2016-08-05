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Последняя семья, 2016

2016 / Польша
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Действие фильма начинается в 1977 году, когда Томек Бексиньский поселяется в собственной квартире. Его родители, Зофия и Здзислав, живут рядом, поэтому часто встречаются с сыном. Очень чувствительный и беспокойный характер сына тревожит Зофию. В это же время Здзислав пробует полностью посвятить себя искусству. После первой попытки самоубийства Томека родители вынуждены бороться не только за сына, но и за контроль над собственной жизнью. Когда Здзислав подписывает договор с живущим во Франции арт-дилером, а Томек начинает работать на Польском радио, кажется, что самое худшее уже позади. Однако семью ждёт ещё целая серия роковых событий.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 5 августа 2016
Возраст 16+
Режиссер
Ян П. Матушинский
В ролях
Анджей Северин
Давид Огродник
Давид Огродник
Александра Конечна
Александра Конечна
Анджей Хыра
Анджей Хыра
Магдалена Бочарска
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последняя семья 2 постера
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