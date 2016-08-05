Последняя семья, 2016

Действие фильма начинается в 1977 году, когда Томек Бексиньский поселяется в собственной квартире. Его родители, Зофия и Здзислав, живут рядом, поэтому часто встречаются с сыном. Очень чувствительный и беспокойный характер сына тревожит Зофию. В это же время Здзислав пробует полностью посвятить себя искусству. После первой попытки самоубийства Томека родители вынуждены бороться не только за сына, но и за контроль над собственной жизнью. Когда Здзислав подписывает договор с живущим во Франции арт-дилером, а Томек начинает работать на Польском радио, кажется, что самое худшее уже позади. Однако семью ждёт ещё целая серия роковых событий.