Форсаж Диабло, 2019

В польском ответе американской франшизе «Форсаж» семья по-прежнему настолько важна, что за нее можно не только стать преступником, но и умереть.
Пока Вин Дизель планировал съемки юбилейной части «Форсажа», в Польше режиссер Даниэль Маркович подсуетился и переиначил всем знакомую франшизу на новый, польский лад. Получилось что-то вроде встречи «Форсажа» и «Смертельной гонки». От первого — стандартный набор из ревущих моторов, красивых женщин и взрывов, повторяющихся с завидной периодичностью, от второго — сюжет а-ля «выживет сильнейший». И без самоотверженного главного героя тоже не обошлось.
Когда маленькой сестре Куба (Томаш Влосок) требуется дорогостоящая операция, он намеревается принять участие в соревновании «Черная овца» — самой опасной гонке не только потому, что она незаконна, но и потому, что любой из участников может запросто лишиться в ней жизни. Правила просты: участники делятся на «овец», соревнующихся за главный приз, и «волков», единственная цель которых — быть помехой для участников и проводить во время гонки «естественный отбор». Благодаря турниру Куба встречает Еву (Каролина Шимчак), и, несмотря на возникшую поначалу неприязнь, они сближаются. Тогда они вынуждены решить, кто из них должен выбыть из игры.
По словам создателей, в написании сценария принимали участие сценаристы-женщины, однако ни одного женского имени среди авторов сценария нет.
Этот фильм — режиссерский дебют Даниэля Марковича.
Исполнитель главной роли Томаш Влосок снимался в фильме «Тело Христово», в 2020 году номинированном на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Томаш Влосок признавался, что согласился на съемки в проекте не из-за сюжета, а из-за возможности поучаствовать в съемках гоночных сцен.
Его зовут Куба, и он - способный гонщик, у которого есть благородная цель: заработать денег на операцию младшей сестренки. Он пытается попасть в автобанду местного крутого заправилы, чтобы стать участником секретной гонки. Ставки высоки: победитель получает крупную сумму кэша, а проигравший может погибнуть. В самый разгар подготовки к заездам внимание Кубы привлекает эффектная красавица Ева с крутым нравом. К сожалению, она дочь организатора гонки - коварного мафиози.