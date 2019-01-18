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Форсаж Диабло Форсаж Диабло
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Форсаж Диабло, 2019

2019 / Польша
3.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4
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В польском ответе американской франшизе «Форсаж» семья по-прежнему настолько важна, что за нее можно не только стать преступником, но и умереть.

Пока Вин Дизель планировал съемки юбилейной части «Форсажа», в Польше режиссер Даниэль Маркович подсуетился и переиначил всем знакомую франшизу на новый, польский лад. Получилось что-то вроде встречи «Форсажа» и «Смертельной гонки». От первого — стандартный набор из ревущих моторов, красивых женщин и взрывов, повторяющихся с завидной периодичностью, от второго — сюжет а-ля «выживет сильнейший». И без самоотверженного главного героя тоже не обошлось.

Когда маленькой сестре Куба (Томаш Влосок) требуется дорогостоящая операция, он намеревается принять участие в соревновании «Черная овца» — самой опасной гонке не только потому, что она незаконна, но и потому, что любой из участников может запросто лишиться в ней жизни. Правила просты: участники делятся на «овец», соревнующихся за главный приз, и «волков», единственная цель которых — быть помехой для участников и проводить во время гонки «естественный отбор». Благодаря турниру Куба встречает Еву (Каролина Шимчак), и, несмотря на возникшую поначалу неприязнь, они сближаются. Тогда они вынуждены решить, кто из них должен выбыть из игры.

 

По словам создателей, в написании сценария принимали участие сценаристы-женщины, однако ни одного женского имени среди авторов сценария нет.

Этот фильм — режиссерский дебют Даниэля Марковича.

Исполнитель главной роли Томаш Влосок снимался в фильме «Тело Христово», в 2020 году номинированном на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Томаш Влосок признавался, что согласился на съемки в проекте не из-за сюжета, а из-за возможности поучаствовать в съемках гоночных сцен.

 

Его зовут Куба, и он - способный гонщик, у которого есть благородная цель: заработать денег на операцию младшей сестренки. Он пытается попасть в автобанду местного крутого заправилы, чтобы стать участником секретной гонки. Ставки высоки: победитель получает крупную сумму кэша, а проигравший может погибнуть. В самый разгар подготовки к заездам внимание Кубы привлекает эффектная красавица Ева с крутым нравом. К сожалению, она дочь организатора гонки - коварного мафиози.

3.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 августа 2020
Премьера онлайн 27 августа 2020
Премьера в мире 18 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Даниэль Маркович
Даниэль Маркович
В ролях
Томаш Влосок
Томаш Влосок
Каролина Шимчак
Каролина Шимчак
Цезары Пазура
Цезары Пазура
Миколай Рознерский
Миколай Рознерский
Рафаль Мор
Рафаль Мор
Все актеры и съемочная группа
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Форсаж Диабло
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Куба (Томаш Влосок) работает курьером, но настоящая его страсть – это гонки. Талант парня не остается незамеченным: его берет под свое крыло местный авторитет (Рафаль Мор). Герой получает возможность принять участие в гонке под названием «Черная овца» с солидным призовым фондом. Куба намерен победить. Он даже знает, на что потратит выигрыш: его младшей сестре требуется операция, которую могут провести только за границей. Однако ставки в этой игре высоки. Во время гонки в…
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Кадры из фильма Все кадры
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Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
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