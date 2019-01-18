Форсаж Диабло, 2019

В польском ответе американской франшизе «Форсаж» семья по-прежнему настолько важна, что за нее можно не только стать преступником, но и умереть.

Пока Вин Дизель планировал съемки юбилейной части «Форсажа», в Польше режиссер Даниэль Маркович подсуетился и переиначил всем знакомую франшизу на новый, польский лад. Получилось что-то вроде встречи «Форсажа» и «Смертельной гонки». От первого — стандартный набор из ревущих моторов, красивых женщин и взрывов, повторяющихся с завидной периодичностью, от второго — сюжет а-ля «выживет сильнейший». И без самоотверженного главного героя тоже не обошлось.

Когда маленькой сестре Куба (Томаш Влосок) требуется дорогостоящая операция, он намеревается принять участие в соревновании «Черная овца» — самой опасной гонке не только потому, что она незаконна, но и потому, что любой из участников может запросто лишиться в ней жизни. Правила просты: участники делятся на «овец», соревнующихся за главный приз, и «волков», единственная цель которых — быть помехой для участников и проводить во время гонки «естественный отбор». Благодаря турниру Куба встречает Еву (Каролина Шимчак), и, несмотря на возникшую поначалу неприязнь, они сближаются. Тогда они вынуждены решить, кто из них должен выбыть из игры.