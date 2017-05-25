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Иней
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Frost

Иней, 2017

2017 / Украина / Литва / Франция / Польша
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Рохас должен помочь другу перевести гуманитарную помощь из Литвы в село Карловка, расположенное около самой гущи боевых действий между донецкими сепаратистами и украинской армией. Это так называемая серая зона — нейтральная полоса для противоборствующих сил. В путь он отправляется на фургоне, прихватив с собой девушку Ингу, не говорящую по-русски. В дороге они встречают французских журналистов. Усталая, недовольная Рохасом Инга изменяет ему со связным, курирующим доставку — неопрятным мужчиной за сорок с редеющими волосами. Но это лишь маленькая размолвка перед действительно опасным этапом их путешествия, ведь скоро они приблизятся к расположению украинской армии.

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 25 мая 2017
Возраст 16+
Режиссер
Шарунас Бартас
Шарунас Бартас
В ролях
Анджей Хыра
Анджей Хыра
Ванесса Паради
Ванесса Паради
Вероника Розати
Вероника Розати
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иней 2 постера
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