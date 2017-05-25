Иней, 2017

Рохас должен помочь другу перевести гуманитарную помощь из Литвы в село Карловка, расположенное около самой гущи боевых действий между донецкими сепаратистами и украинской армией. Это так называемая серая зона — нейтральная полоса для противоборствующих сил. В путь он отправляется на фургоне, прихватив с собой девушку Ингу, не говорящую по-русски. В дороге они встречают французских журналистов. Усталая, недовольная Рохасом Инга изменяет ему со связным, курирующим доставку — неопрятным мужчиной за сорок с редеющими волосами. Но это лишь маленькая размолвка перед действительно опасным этапом их путешествия, ведь скоро они приблизятся к расположению украинской армии.