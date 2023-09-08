Отзывы о фильме
Действие фильма разворачивается на фоне польской трансформации от коммунизма к капитализму и охватывает 45 лет истории Аньелы Весьолой, которая больше половины своей жизни провела в провинциальном польском городке как мужчина.
|7 марта 2025
|Великобритания
|18
|7 ноября 2024
|Германия
|12
|25 октября 2024
|Испания
|29 мая 2025
|Италия
|4 октября 2024
|Латвия
|N16
|2 мая 2024
|Нидерланды
|12
|19 марта 2024
|Польша
|6 ноября 2024
|Сербия
|o.A.
|13 июня 2024
|Украина
|29 мая 2024
|Франция
|26 декабря 2024
|Черногория
|o.A.
|14 ноября 2024
|Чехия
|4 октября 2024
|Швеция