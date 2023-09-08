Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Женщина из…
Киноафиша Фильмы Женщина из…

Женщина из…

Kobieta z... 18+
О фильме

Действие фильма разворачивается на фоне польской трансформации от коммунизма к капитализму и охватывает 45 лет истории Аньелы Весьолой, которая больше половины своей жизни провела в провинциальном польском городке как мужчина.

Страна Польша / Швеция
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 августа 2024
Премьера в мире 8 сентября 2023
Дата выхода
7 марта 2025 Великобритания 18
7 ноября 2024 Германия 12
25 октября 2024 Испания
29 мая 2025 Италия
4 октября 2024 Латвия N16
2 мая 2024 Нидерланды 12
19 марта 2024 Польша
6 ноября 2024 Сербия o.A.
13 июня 2024 Украина
29 мая 2024 Франция
26 декабря 2024 Черногория o.A.
14 ноября 2024 Чехия
4 октября 2024 Швеция
Сборы в мире $53 883
Производство Plio, Nomad Films, Film i Väst
Другие названия
Kobieta z..., Woman of..., Frau aus Freiheit, Jag är kvinna, Let Me Out, Lubie Wracac, O Corpo que Habito, Questa sono io, Sieviete no..., Une autre vie que la mienne, Γυναίκα από..., Дівчина з..., Жена са...
Режиссер
Малгожата Шумовска
Michal Englert
В ролях
Малгожата Хаевска-Кшиштофик
Иоанна Кулиг
Mateusz Wieclawek
Иржи Бончак
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
