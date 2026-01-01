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Постер фильма Без наркоза
7.3
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7.3

Без наркоза

, 1978
Bez znieczulenia
Франция, Польша / драма / 18+
Постер фильма Без наркоза
7.3

О фильме

В фильме показана драма талантливого польского журналиста-международника Ежи Михаловского, которого оставила жена Эва. Она ушла к другому журналисту, вполне лояльному к социалистической системе. Личная трагедия совпадает с проблемами на работе: главный герой стал неугоден партийному начальству, которое устраивает ему негласную травлю.

В ролях

Збигнев Запасевич
Збигнев Запасевич
Jerzy Michalowski
Анджей Северин
Jerzy Rosciszewski
Кристина Янда
Кристина Янда
Agata
Эва Далковская
Ewa Michalowska
Эмилия Краковска
Wanda Jakowicz
Роман Вильгельми
Bronski
Казимеж Качор
Editor-in-chief
Ига Майр
Ewa's Mother
Aleksandra Jasienska
Olenka
Marta Salinger
Gabcia
Режиссер Анджей Вайда
Сценарист Агнешка Холланд, Кшиштоф Залеский, Анджей Вайда
Композитор Ежи Дерфель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Польша
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 27 ноября 1978
Дата выхода
27 ноября 1978 Польша
9 октября 1979 США
Производство Zespól Filmowy "X"
Другие названия
Bez znieczulenia, Sin anestesia, Without Anesthesia, Rough Treatment, Bez anestezije, Érzéstelenítés nélkül, Fara anestezie, Ilman puudutusta, Ohne Betäubung, Sans anesthésie, Sem Anestesia, Senza anestesia, Uden bedøvelse, Utan bedövning, Uten bedøvelse, Uyuşturmadan, Zonder verdoving, Χωρίς αναισθητικό, Без наркоза, Без упойка, 麻酔なし, 不求麻醉药

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb

Отзывы о фильме

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