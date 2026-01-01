В фильме показана драма талантливого польского журналиста-международника Ежи Михаловского, которого оставила жена Эва. Она ушла к другому журналисту, вполне лояльному к социалистической системе. Личная трагедия совпадает с проблемами на работе: главный герой стал неугоден партийному начальству, которое устраивает ему негласную травлю.
Bez znieczulenia, Sin anestesia, Without Anesthesia, Rough Treatment, Bez anestezije, Érzéstelenítés nélkül, Fara anestezie, Ilman puudutusta, Ohne Betäubung, Sans anesthésie, Sem Anestesia, Senza anestesia, Uden bedøvelse, Utan bedövning, Uten bedøvelse, Uyuşturmadan, Zonder verdoving, Χωρίς αναισθητικό, Без наркоза, Без упойка, 麻酔なし, 不求麻醉药
Рейтинг фильма
7.3
Оцените11 голосов
7.3IMDb
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