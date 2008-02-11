Марчин теряет престижную работу, его начинают доставать финансовые проблемы. Единственная надежда вернуть привычный образ жизни - это приезд из Англии богатой тётки, которая обещала переписать на него всё своё состояние. При одном условии: Марчин должен жениться. Но найти среди брошенных многочисленных подруг ту, которая не держит на него зла - проблема.
СтранаПольша
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2008
Премьера в мире11 февраля 2008
Дата выхода
11 февраля 2008
Польша
Сборы в мире$10 485 836
ПроизводствоLatina Pictures, Studio Interfilm, TVN
Другие названия
Nie klam, kochanie, Nie kłam, kochanie, Не лги, детка