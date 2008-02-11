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Постер фильма Не лги, любовь моя
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Киноафиша Фильмы Не лги, любовь моя

Не лги, любовь моя

Nie klam, kochanie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Марчин теряет престижную работу, его начинают доставать финансовые проблемы. Единственная надежда вернуть привычный образ жизни - это приезд из Англии богатой тётки, которая обещала переписать на него всё своё состояние. При одном условии: Марчин должен жениться. Но найти среди брошенных многочисленных подруг ту, которая не держит на него зла - проблема.
Страна Польша
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 11 февраля 2008
Дата выхода
11 февраля 2008 Польша
Сборы в мире $10 485 836
Производство Latina Pictures, Studio Interfilm, TVN
Другие названия
Nie klam, kochanie, Nie kłam, kochanie, Не лги, детка
Режиссер
Пётр Верещняк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 11 голосов
4.6 IMDb
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