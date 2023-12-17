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Постер фильма Барышни из Вилько
5.8
Киноафиша Фильмы Барышни из Вилько
5.8

Барышни из Вилько

, 1979
Panny z Wilka
Польша, Франция / драма / 18+
Постер фильма Барышни из Вилько
5.8

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О фильме

«Я никогда не был маньяком политического кино. Я люблю кино, его стихия составляет смысл моей жизни» - написал Вайда в своих воспоминаниях. После грандиозного скандала в связи с «Человеком из мрамора» (1977) он взялся за сюжет, «далекий от каких бы то ни было политических аллюзий». Для этого режиссер вновь, после «Березняка» (1970) обратился к творчеству классика современной польской литературы Ярослава Ивашкевича. Действие фильма происходит в Польше в 1929 году. Он весь строится на недоговоренностях, рефлексиях героев, погруженных в полузабытье в отгороженном от остального мира тихом и печальном уголке. Как будто остановилось время – и перед нами бунинская усадьба начала ХХ века. Однако над всем этим «заповедником чувств» явственно слышны раскаты грядущих мировых катаклизмов.
Фильм был приобретен для советского проката в 1980 году. Началась работа над его дубляжом, но в 1981 году Вайда снял фильм «Человек из железа», примкнул к «Солидарности» и был заклеймен советскими идеологическими инстанциями, как ренегат.

Премии:
- Специальный приз жюри на Национальном кинофестивале в Гдыне в 1980
  году, а также премия за лучшее художественное решение (Аллан Старский
  и Мария Осецка-Куминек).
- Номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший неанглоязычный
   фильм» (1980).

Виктор Рубен после 15-летнего отсутствия возвращается в родной Вилько, где прошла его счастливая юность. Он хочет забыться, избавиться от внутренней опустошенности, вызванной Первой мировой войной. Однако спасительное путешествие в собственную юность невозможно. Смерть уже посылает Виктору свои знаки. Одним из них стала гибель его сестры, Фели, в которую Виктор был тайно влюблен. Как выяснилось, она покончила жизнь самоубийством после его отъезда. Теперь к старым ранам Виктора добавились новые. И ему не искупить свою вину перед прошлым.

В ролях

Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Wiktor Ruben
Анна Сенюк
Julcia
Станислава Целиньска
Zosia
Кристина Захватович
Kazia
Кристин Паскаль
Tunia
Збигнев Запасевич
Збигнев Запасевич
Julcia's Husband
Майя Коморовская
Jola
Зофья Ярошевска
Wiktor's Aunt
Майя Комаровска
Jola
Тадеуш Бялощиньский
Wiktor's Uncle
Пол Герс
Jola's Husband
Режиссер Анджей Вайда
Сценарист Ярослав Ивашкевич, Збигнев Каминьский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша / Франция
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 4 сентября 1979
Дата выхода
4 сентября 1979 Польша
Производство Les Films Molière, Pierson Productions, Polish Corporation for Film Production
Другие названия
Panny z Wilka, Las señoritas de Wilko, The Maids of Wilko, Gospođice iz Vilka, Gospođice iz Wilka, Gospodične iz Wilka, A wilkói kisasszonyok, As Senhoritas de Wilko, Die Mädchen vom Wilkohof, Die Mädchen von Wilko, Domnişoarele din Wilko, Fröknarna från Wilko, Kartanon neidot, Le signorine di Wilko, Les demoiselles de Wilko, Mulheres, Panelės iš Vilko, The Girl from Wilko, The Maidens of Wilko, The Young Ladies of Wilko, Wilkolu Kızlar, Wilkos piger, Young Girls of Wilko, Οι δεσποινίδες του Βίλκο, Барышни из Вилько, Госпожиците от Вилко, ヴィルコの娘たち, 威克的女孩

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 17 декабря 2023

Отзывы о фильме

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