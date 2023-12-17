«Я никогда не был маньяком политического кино. Я люблю кино, его стихия составляет смысл моей жизни» - написал Вайда в своих воспоминаниях. После грандиозного скандала в связи с «Человеком из мрамора» (1977) он взялся за сюжет, «далекий от каких бы то ни было политических аллюзий». Для этого режиссер вновь, после «Березняка» (1970) обратился к творчеству классика современной польской литературы Ярослава Ивашкевича. Действие фильма происходит в Польше в 1929 году. Он весь строится на недоговоренностях, рефлексиях героев, погруженных в полузабытье в отгороженном от остального мира тихом и печальном уголке. Как будто остановилось время – и перед нами бунинская усадьба начала ХХ века. Однако над всем этим «заповедником чувств» явственно слышны раскаты грядущих мировых катаклизмов.

Фильм был приобретен для советского проката в 1980 году. Началась работа над его дубляжом, но в 1981 году Вайда снял фильм «Человек из железа», примкнул к «Солидарности» и был заклеймен советскими идеологическими инстанциями, как ренегат.

Премии:

- Специальный приз жюри на Национальном кинофестивале в Гдыне в 1980

году, а также премия за лучшее художественное решение (Аллан Старский

и Мария Осецка-Куминек).

- Номинация на премию «Оскар» в категории «Лучший неанглоязычный

фильм» (1980).