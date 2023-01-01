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Tata

Папа, 2022

2022 / Польша / Украина
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0 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Анна Малишевска
В ролях
Эрик Любош
Клаудия Курак
Полина Громова
Соня Рощук
Мария Свижинская
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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6.8 IMDb
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