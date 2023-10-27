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Постер фильма Oblicze Jezusa
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Oblicze Jezusa

, 2023
Польша / документальный / 18+
Постер фильма Oblicze Jezusa

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Обновлено 27 октября 2023

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