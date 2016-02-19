Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соединенные штаты любви Соединенные штаты любви
Киноафиша Фильмы Соединенные штаты любви
Zjednoczone stany miłości

Соединенные штаты любви, 2016

2016 / Польша / Швеция
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Польша, начало 1990 года. Несмотря на наступившую свободу, всё время чувствуется дух прошлой эпохи. Четырёх, на первый взгляд, счастливых женщин разного возраста связывает непреодолимое желание изменить свою жизнь. Агата, молодая мать, живущая в браке без страсти, ищет возможности бежать за несбыточной любовью. Учительница Рената увлечена своей молодой соседкой Маженой — провинциальной королевой красоты, муж которой работает в Германии. Сестра Мажены Иза работает директором школы и тайно встречается с отцом одной из учениц…

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 19 февраля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Томаш Василевски
В ролях
Магдалена Целецка
Марта Нерадкевич
Дорота Коляк
Юлия Киевская
Томаш Тыднык
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Соединенные штаты любви 2 постера
Берлинале «Серебряный медведь» за лучший сценарий
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши