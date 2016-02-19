Соединенные штаты любви, 2016

Польша, начало 1990 года. Несмотря на наступившую свободу, всё время чувствуется дух прошлой эпохи. Четырёх, на первый взгляд, счастливых женщин разного возраста связывает непреодолимое желание изменить свою жизнь. Агата, молодая мать, живущая в браке без страсти, ищет возможности бежать за несбыточной любовью. Учительница Рената увлечена своей молодой соседкой Маженой — провинциальной королевой красоты, муж которой работает в Германии. Сестра Мажены Иза работает директором школы и тайно встречается с отцом одной из учениц…