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Охотники за медом Охотники за медом
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Lowcy miodu

Охотники за медом, 2016

2016 / Польша
6.8 Оцените
10 голосов
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О фильме

В течение многих миллионов лет пчелы кропотливо заботились об окружающей среде на нашей планете. Сегодня они вымирают в беспрецедентных масштабах. Стоит протянуть руку прошлому и помочь пчелам вернуться к истокам отношений с человеком — дикому пчеловодству. Используя самое современное съемочное оборудование мы совершим невероятное путешествие в заповедные леса Южного Урала, где сохранился бортевой промысел - древнейшая форма пчеловодства. Узнаем как в Непале местные охотники за медом, рискуя жизнью, взбираются на крутые утесы скал, чтобы забрать мед у самых крупных и опасных пчел в мире. Увидим как в Европе возрождают традиционный промысел в самых необычных местах, начиная с модного торгового центра в Варшаве и заканчивая крышей собора Парижской Богоматери.

6.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 22 апреля 2016
Возраст 12+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Кристиан Матысек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охотники за медом 2 постера
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13 февраля 2017 13:35
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