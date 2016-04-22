Охотники за медом, 2016

В течение многих миллионов лет пчелы кропотливо заботились об окружающей среде на нашей планете. Сегодня они вымирают в беспрецедентных масштабах. Стоит протянуть руку прошлому и помочь пчелам вернуться к истокам отношений с человеком — дикому пчеловодству. Используя самое современное съемочное оборудование мы совершим невероятное путешествие в заповедные леса Южного Урала, где сохранился бортевой промысел - древнейшая форма пчеловодства. Узнаем как в Непале местные охотники за медом, рискуя жизнью, взбираются на крутые утесы скал, чтобы забрать мед у самых крупных и опасных пчел в мире. Увидим как в Европе возрождают традиционный промысел в самых необычных местах, начиная с модного торгового центра в Варшаве и заканчивая крышей собора Парижской Богоматери.