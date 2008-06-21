Жаркий и чувственный бразильский «роуд-муви». Одинокий испанский контрабандист-инвалид Марко разъезжает по Бразилии и продает разнообразные дешевые товары. Когда двое бандитов нападают на него и крадут весь груз, его чудом спасает прекрасная бразильянка Кармо. Она скорее умрет, чем останется хотя бы еще на один день в том Богом забытом месте, где она живет. Так Марко и Кармо пускаются в путешествие, полное безрассудных поступков, опасных ситуаций, любви, страсти, путешествие в неизвестность…
|21 июня 2008
|Бразилия