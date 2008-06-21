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Постер фильма Кармо
6.6
Кармо - Трейлер
Киноафиша Фильмы Кармо
6.6

Кармо

, 2008
Carmo
Бразилия, Испания, Польша / приключения / 18+
Трейлеры
Постер фильма Кармо
6.6
Кармо - Трейлер
Кармо  Трейлер

О фильме

Жаркий и чувственный бразильский «роуд-муви». Одинокий испанский контрабандист-инвалид Марко разъезжает по Бразилии и продает разнообразные дешевые товары. Когда двое бандитов нападают на него и крадут весь груз, его чудом спасает прекрасная бразильянка Кармо. Она скорее умрет, чем останется хотя бы еще на один день в том Богом забытом месте, где она живет. Так Марко и Кармо пускаются в путешествие, полное безрассудных поступков, опасных ситуаций, любви, страсти, путешествие в неизвестность…

В ролях

Мариана Лурейро
Maria do Carmo
Марсио Гарсиа
Diamantino dos Anjos
Феле Мартинес
Феле Мартинес
Marco Bermejo
Cláudia Missura
Vendedora de Passegens em Rodoviária
Сеу Жоржи
Сеу Жоржи
Amparo de Jesús
Роси Кампос
Serrana de Jesús Feliciano
Норивал Риццо
Delegado Alberto Chagas
Кико Бертолини
Lucio Mario Espinheira
Clarissa Kiste
Lenice Carbastaflor
Пака Габальдон
Luz Guarany
Режиссер Мурило Паста
Сценарист Мурило Паста
Композитор Закариас М. де ла Рива
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия / Испания / Польша
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 21 июня 2008
Дата выхода
21 июня 2008 Бразилия
Сборы в мире $228 225
Производство A Contraluz Films, BR-3 Films, Gremi Film Production
Другие названия
Carmo, Carmo, Hit the Road, Кармо

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb

Трейлеры фильма

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Отзывы о фильме

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