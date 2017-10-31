Зовите меня Тони, 2017

18-летний Конрад из кожи вон лезет, чтобы завоевать внимание вечно отсутствующего отца. Парень живет в маленьком шахтерском городке на юге Польши и мечтает стать актером. Он равняется на любимых героев боевиков, часами таскает железо в спортзале и записывается на конкурс бодибилдеров. Внутренний конфликт между тем, кто он есть и тем, кем он должен стать, чтобы его приняли, приводит к депрессии. Но жизнь делает поворот, когда Конрад возвращается к своему детскому увлечению театром. Найдёт ли он свой путь? «Зовите меня Тони» — это фильм о взрослении, когда весь мир ждёт от нас ответов, а у нас одни вопросы. Мировая премьера ленты прошла в октябре прошлого года на старейшем фестивале документального кино «DOK Leipzig» в Германии, а на престижном кинофестивале IDFA в Амстердаме картина была признана Лучшим студенческим фильмом года. Показ проходит при поддержке Польского культурного центра в Москве.