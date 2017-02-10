Заложники, 2017

«Заложники» - это новый фильм грузинского режиссёра Резо Гигинеишвили («ЖАRА», «Без границ», «Любовь с акцентом»). В основном, в его картине снялись молодые дебютанты, среди которых Иракли Квирикадзе, Гига Датиашвили, Гиорги Грдзелидзе. Также в фильме сыграла Тинатин Далакишвили («Звезда», «Эбигейл», «Яна + Янко»).

Фильм «Заложники» перенесёт зрителей в 80-е годы. Буквально через несколько лет рухнет Советский Союз, поэтому ситуация в Грузии обостряется. Молодым людям приходится уживаться в рамки закрытой системы и при этом искать себя. Когда-то они думали, что у них есть всё, но постепенно они понимают, что отсутствует самое главное - свобода. И заплатить за неё придётся немало. Перед вами история шестерых парней и девушки, которые решают угнать самолёт и сбежать из СССР...