Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Заложники Заложники
Киноафиша Фильмы Заложники

Заложники, 2017

2017 / Россия / Грузия / Польша
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Новый фильм грузинского режиссёра Резо Гигинеишвили про 80-е годы
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Заложники» - это новый фильм грузинского режиссёра Резо Гигинеишвили («ЖАRА», «Без границ», «Любовь с акцентом»). В основном, в его картине снялись молодые дебютанты, среди которых Иракли Квирикадзе, Гига Датиашвили, Гиорги Грдзелидзе. Также в фильме сыграла Тинатин Далакишвили («Звезда», «Эбигейл», «Яна + Янко»).

Фильм «Заложники» перенесёт зрителей в 80-е годы. Буквально через несколько лет рухнет Советский Союз, поэтому ситуация в Грузии обостряется. Молодым людям приходится уживаться в рамки закрытой системы и при этом искать себя. Когда-то они думали, что у них есть всё, но постепенно они понимают, что отсутствует самое главное - свобода. И заплатить за неё придётся немало. Перед вами история шестерых парней и девушки, которые решают угнать самолёт и сбежать из СССР...

- Фильм был представлен в официальной программе 67 Берлинского кинофестиваля «Panorama Special»

- Фильм «Заложники» вошёл в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр», где получил приз за лучшую режиссуру

- Музыку к фильму написал Гия Канчели, который также был композитором картин «Кин-дза-дза!» и «Мимино»

- Фильм выходит в прокат во Франции, Испании, Италии, ряде скандинавских стран и Китае

- Телесеть HBO купила права на показ «Заложников» в нескольких странах Восточной Европы

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза.  Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное  будущее... У них, казалось, было все, кроме одного - свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока…

Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР. 

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 сентября 2017
Премьера онлайн 11 апреля 2018
Премьера в мире 10 февраля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили
В ролях
Иракли Квирикадзе
Иракли Квирикадзе
Тинатин Далакишвили
Тинатин Далакишвили
Гига Датиашвили
Гиорги Грдзелидзе
Георгий Табидзе
Георгий Табидзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заложники 4 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую режиссуру
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучшую операторскую работу
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Конец ноября 1983-го года, Грузия. Пресса (как местная, так и всесоюзная) захлебывается гневом праведным: «Несколько негодяев, не хотевших жить в этой стране…», «Талант – еще не есть вседозволенность…», «Советская Родина дала им всё, чем отплатили они трудовому народу?»… Та же риторика бурлит на собраниях, где возмущенная общественность «осуждает и требует взыскать по всей строгости»… И только на кухнях об этом,…
Читать
alex 1 октября 2017, 00:18
смотреть всё же стоит.
фильм о живых людях.
всё
[Yes]
смотреть стоит.
музыка, актёры,- всё понравилось. и актёр, похожий на Кахи Кавсадзе(на… Читать дальше…
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российское кино покажут на Индийском международном фестивале в Гоа 48-й Индийский международный фестиваль стартовал сегодня в Гоа. В его внеконкурсную программу вошли шесть российский кинолент. Их покажут в рамках третьего международного кинофорума «Дни
Написать
20 ноября 2017 18:17
Лучшие российские фильмы покажут на фестивале «Спутник над Польшей» Со 2 по 12 ноября в Варшаве стартуют показы 11-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей», который пройдет в кинотеатрах «Луна», «Электроник» и
Написать
23 октября 2017 16:32
Россия была представлена на фестивалях в Венеции, Теллурайде и Торонто С 30 августа по 9 сентября прошли показы 74-го Венецианского кинофестиваля, Гран-при которого, «Золотой лев», достался фантастическому триллеру Гильермо дель Торо «Форма
Написать
23 сентября 2017 14:57
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши