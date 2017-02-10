Заложники, 2017

«Заложники» - это новый фильм грузинского режиссёра Резо Гигинеишвили («ЖАRА», «Без границ», «Любовь с акцентом»). В основном, в его картине снялись молодые дебютанты, среди которых Иракли Квирикадзе, Гига Датиашвили, Гиорги Грдзелидзе. Также в фильме сыграла Тинатин Далакишвили («Звезда», «Эбигейл», «Яна + Янко»).
Фильм «Заложники» перенесёт зрителей в 80-е годы. Буквально через несколько лет рухнет Советский Союз, поэтому ситуация в Грузии обостряется. Молодым людям приходится уживаться в рамки закрытой системы и при этом искать себя. Когда-то они думали, что у них есть всё, но постепенно они понимают, что отсутствует самое главное - свобода. И заплатить за неё придётся немало. Перед вами история шестерых парней и девушки, которые решают угнать самолёт и сбежать из СССР...
- Фильм был представлен в официальной программе 67 Берлинского кинофестиваля «Panorama Special»
- Фильм «Заложники» вошёл в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр», где получил приз за лучшую режиссуру
- Музыку к фильму написал Гия Канчели, который также был композитором картин «Кин-дза-дза!» и «Мимино»
- Фильм выходит в прокат во Франции, Испании, Италии, ряде скандинавских стран и Китае
- Телесеть HBO купила права на показ «Заложников» в нескольких странах Восточной Европы
Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько лет до распада Советского Союза. Молодые люди из уважаемых грузинских семей ищут себя в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы, американские сигареты, положение в обществе, гарантированное будущее... У них, казалось, было все, кроме одного - свободы. Цена этой свободы окажется слишком высока…
Подлинная история о событиях 1983 года, когда шесть парней и одна девушка пытались угнать самолет с целью побега из СССР.
фильм о живых людях.
всё
[Yes]
смотреть стоит.
музыка, актёры,- всё понравилось. и актёр, похожий на Кахи Кавсадзе(на… Читать дальше…