Молчаливые близнецы, 2022

Жанр: драма Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме История о сестрах-близнецах, которые были изолированы от внешнего мира и долгое время общались лишь друг с другом. Будучи подростками, они стали одержимы написанием книг, затем мальчиками-подростками и, наконец, преступностью. Развернуть 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 53 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 24 мая 2022 Режиссер Агнешка Смочиньска В ролях Летишиа Райт Тамара Лоуренс Джек Бандейра Надин Маршалл Майкл Смайли Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат