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Молчаливые близнецы
The Silent Twins
Молчаливые близнецы, 2022
2022 / Франция / Польша / Великобритания / США
5.9
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Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
драма
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О фильме
История о сестрах-близнецах, которые были изолированы от внешнего мира и долгое время общались лишь друг с другом. Будучи подростками, они стали одержимы написанием книг, затем мальчиками-подростками и, наконец, преступностью.
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5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
24 мая 2022
Режиссер
Агнешка Смочиньска
В ролях
Летишиа Райт
Тамара Лоуренс
Джек Бандейра
Надин Маршалл
Майкл Смайли
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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