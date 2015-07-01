Летнее солнцестояние, 2015

Ромеку и Гюдо по 17 лет, и вся жизнь еще у них впереди. Их мечты не отличаются от мечтаний других подростков – они хотят слушать музыку, танцевать свинг, встречаться с девушками. Если бы не обстоятельства, они могли бы стать лучшими друзьями. Увы, они встретились в 1943 году. Гюдо служит в подразделении немецкой военной полиции, временно располагающемся на территории польской провинции. В свободное время он слушает английские радиостанции, транслирующие джаз, и скрыто увлекается прекрасной Франс. В то же время Ромек помогает матери, работая помощником машиниста. Ромку, как и Гюдо, нравится Франс. Однажды, пытаясь произвести впечатление на девушку, он ворует чемодан с пластинками и патефоном. Это событие сведет пути Ромека и Гюдо, заставляя их принять решение, которое навсегда изменит их жизнь.