Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Летнее солнцестояние
Киноафиша Фильмы Летнее солнцестояние
Letnie przesilenie

Летнее солнцестояние, 2015

2015 / Польша / Германия
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Ромеку и Гюдо по 17 лет, и вся жизнь еще у них впереди. Их мечты не отличаются от мечтаний других подростков – они хотят слушать музыку, танцевать свинг, встречаться с девушками. Если бы не обстоятельства, они могли бы стать лучшими друзьями. Увы, они встретились в 1943 году. Гюдо служит в подразделении немецкой военной полиции, временно располагающемся на территории польской провинции. В свободное время он слушает английские радиостанции, транслирующие джаз, и скрыто увлекается прекрасной Франс. В то же время Ромек помогает матери, работая помощником машиниста. Ромку, как и Гюдо, нравится Франс. Однажды, пытаясь произвести впечатление на девушку, он ворует чемодан с пластинками и патефоном. Это событие сведет пути Ромека и Гюдо, заставляя их принять решение, которое навсегда изменит их жизнь.

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 июля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Михал Рогальски
В ролях
Филип Петрович
Йонас Нэй
Уршуля Богуцка
Мария Семотюк
Штефен Шойман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Летнее солнцестояние 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши