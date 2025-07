Страна Польша

Продолжительность 1 час 37 минут

Год выпуска 1963

Премьера в мире 11 января 1963

Производство WFF Wroclaw, Zespol Filmowy "Kamera"

Другие названия

Jak byc kochana, How to Be Loved, Como ser Amada, Die Kunst, geliebt zu werden, Dragoste neîmplinită, Geliebt zu werden, Jak być kochaną, Jak být milována, L'art d'être aimé, Opimmeko rakastamaan?, The Art of Loving, Útban Párizs felé, Как быть любимой, 愛される方法