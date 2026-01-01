Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Похожие
Места съёмок
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Свадьба
Свадьба
Wesele
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1973
Премьера в мире
8 января 1973
Дата выхода
9 января 1973
Польша
Производство
Zespól Filmowy "X"
Другие названия
Wesele, La boda, A Boda, Bröllopsfesten, Die Hochzeit, Häät, Le nozze, Les noces, Menyegző, Nunta, O Casamento, The Wedding, Ο γάμος, Свадьба, 婚礼
Режиссер
Анджей Вайда
В ролях
Изабелла Ольшевска
Даниэль Ольбрыхский
Марек Вальчевский
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Свадьба
5.8
Барышни из Вилько
(1979)
7.0
Земля обетованная
(1975)
6.9
Березняк
(1970)
6.3
Все на продажу
(1969)
6.8
Послеобразы
(2016)
6.4
Аир
(2008)
7.2
Дирижер
(1980)
7.8
Человек из мрамора
(1977)
6.5
Валенса
(2013)
7.4
Человек из железа
(1981)
7.6
Невинные чародеи
(1960)
7.5
Кролик по-берлински
(2009)
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
11
голосов
6.9
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе
24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата
Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667