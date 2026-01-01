Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Свадьба

Свадьба

Wesele 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Польша
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1973
Премьера в мире 8 января 1973
Дата выхода
9 января 1973 Польша
Производство Zespól Filmowy "X"
Другие названия
Wesele, La boda, A Boda, Bröllopsfesten, Die Hochzeit, Häät, Le nozze, Les noces, Menyegző, Nunta, O Casamento, The Wedding, Ο γάμος, Свадьба, 婚礼
Режиссер
Анджей Вайда
Анджей Вайда
В ролях
Изабелла Ольшевска
Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Марек Вальчевский
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Свадьба
Барышни из Вилько 5.8
Барышни из Вилько (1979)
Земля обетованная 7.0
Земля обетованная (1975)
Березняк 6.9
Березняк (1970)
Все на продажу 6.3
Все на продажу (1969)
Послеобразы 6.8
Послеобразы (2016)
Аир 6.4
Аир (2008)
Дирижер 7.2
Дирижер (1980)
Человек из мрамора 7.8
Человек из мрамора (1977)
Валенса 6.5
Валенса (2013)
Человек из железа 7.4
Человек из железа (1981)
Невинные чародеи 7.6
Невинные чародеи (1960)
Кролик по-берлински 7.5
Кролик по-берлински (2009)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе
24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата
Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше