Постер фильма Юность Шопена
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
Юность Шопена

Юность Шопена

Mlodosc Chopina 18+
О фильме

Биографический фильм о жизнь великого композитора.
Страна Польша
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1952
Премьера в мире 14 марта 1952
Дата выхода
25 марта 1952 Польша
2 июня 1952 СССР
21 декабря 1952 США
Производство WFF Lodz
Другие названия
Mlodosc Chopina, Chopins ungdom, A Juventude de Chopin, Chopin, Chopin ifjúsága, Chopin's Youth, Chopins Jugend, El joven Chopin, Jeunesse rebelle, La giovinezza di Chopin, La jeunesse de Chopin, La juventud de Chopin, Młodość Chopina, Nuori Chopin, Opstandige jeugd, The Youth of Chopin, Tinerețea lui Chopin, Un hombre inolvidable, Young Chopin, Yunost Shopena, Младият Шопен, Юность Шопена, 若き日のショパン
Режиссер
Александр Форд
В ролях
Чеслав Воллейко
Александра Шлёнска
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
