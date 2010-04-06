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Скоро в прокате «Мужчина и женщина»
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7.1
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Фильмы
Одинокая женщина
7.1
Одинокая женщина
, 1981
Kobieta samotna
Польша / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
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Места съёмок
7.1
Одинокая женщина
Отрывок
Отрывок
О фильме
Почтальон Ирена живет в пригороде Варшавы и одна воспитывает восьмилетнего сына. Однажды она падает в обморок на пороге дома шахтера, которому принесла пенсию по инвалидности. И, не смотря что давно уже решила жить одна — влюбилась.
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В ролях
Мария Хвалибог
Irena Misiak
Богуслав Линда
Jacek Grochala
Хенрик Хунко
Man at a school meeting
Pawel Witczak
Bogus, Irena's Son
Данута Балицкая
Wladek's wife
Bozena Baranowska
Teacher
Lucja Burzynska
Woman at a school meeting
Danuta Gallert
Aunt's neighbor
Мачей Карпинский
Рышард Котыс
Irena's Cousin, Bogus's Godfather
Jerzy Kozlowski
Head of security at the Embassy
Режиссер
Агнешка Холланд
Сценарист
Агнешка Холланд
,
Мачей Карпинский
Композитор
Ян Павлюскевич
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
1981
Премьера в мире
31 декабря 1981
Производство
Telewizja Polska (TVP), Zespól Filmowy "X"
Другие названия
Kobieta samotna, A Lonely Woman, A Woman Alone, Eine alleinstehende Frau, En ensam kvinna, Magányos nő, Uma Mulher Solteira, Une femme seule, Vieniša moteris, Одинокая женщина
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
11
голосов
7.1
IMDb
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Одинокая женщина
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