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Постер фильма Одинокая женщина
7.1
Одинокая женщина - Отрывок
Киноафиша Фильмы Одинокая женщина
7.1

Одинокая женщина

, 1981
Kobieta samotna
Польша / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Одинокая женщина
7.1
Одинокая женщина - Отрывок
Одинокая женщина  Отрывок

О фильме

Почтальон Ирена живет в пригороде Варшавы и одна воспитывает восьмилетнего сына. Однажды она падает в обморок на пороге дома шахтера, которому принесла пенсию по инвалидности. И, не смотря что давно уже решила жить одна — влюбилась.

В ролях

Мария Хвалибог
Irena Misiak
Богуслав Линда
Богуслав Линда
Jacek Grochala
Хенрик Хунко
Man at a school meeting
Pawel Witczak
Bogus, Irena's Son
Данута Балицкая
Wladek's wife
Bozena Baranowska
Teacher
Lucja Burzynska
Woman at a school meeting
Danuta Gallert
Aunt's neighbor
Мачей Карпинский
Рышард Котыс
Irena's Cousin, Bogus's Godfather
Jerzy Kozlowski
Head of security at the Embassy
Режиссер Агнешка Холланд
Сценарист Агнешка Холланд, Мачей Карпинский
Композитор Ян Павлюскевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в мире 31 декабря 1981
Производство Telewizja Polska (TVP), Zespól Filmowy "X"
Другие названия
Kobieta samotna, A Lonely Woman, A Woman Alone, Eine alleinstehende Frau, En ensam kvinna, Magányos nő, Uma Mulher Solteira, Une femme seule, Vieniša moteris, Одинокая женщина

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb

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Одинокая женщина - Отрывок
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