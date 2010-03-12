1968 год. В стране проходят студенческие волнения и антисемитские кампании. Капитан Рожек получает задание втереться в доверие известному писателю-диссиденту. Чтобы до него добраться, он использует свою любовницу, тайного агента под псевдонимом «Розочка» – молодую красивую женщину. Она вживается в роль начинающей писательницы, завоевывает доверие писателя, а в скором времени и его любовь. Управляя агенткой, Рожек добывает нужную информацию и в результате получает благодарность от начальства. Однако масштаб личности писателя уже воздействовал на Розочку, и она осознала убожество своей нынешней жизни с Рожеком. Фильм основан на реальных событиях.
СтранаПольша
Продолжительность1 час 58 минут
Год выпуска2010
Премьера в мире12 марта 2010
Дата выхода
11 мая 2011
Венгрия
12
12 марта 2010
Польша
4 апреля 2010
США
Бюджет4 328 588 PLN
Сборы в мире$239 380
ПроизводствоWytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Monolith Films, Telekomunikacja Polska