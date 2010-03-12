Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Розочка
Постер фильма Розочка
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Розочка

Розочка

Rózyczka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1968 год. В стране проходят студенческие волнения и антисемитские кампании. Капитан Рожек получает задание втереться в доверие известному писателю-диссиденту. Чтобы до него добраться, он использует свою любовницу, тайного агента под псевдонимом «Розочка» – молодую красивую женщину. Она вживается в роль начинающей писательницы, завоевывает доверие писателя, а в скором времени и его любовь. Управляя агенткой, Рожек добывает нужную информацию и в результате получает благодарность от начальства. Однако масштаб личности писателя уже воздействовал на Розочку, и она осознала убожество своей нынешней жизни с Рожеком. Фильм основан на реальных событиях.
Страна Польша
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 12 марта 2010
Дата выхода
11 мая 2011 Венгрия 12
12 марта 2010 Польша
4 апреля 2010 США
Бюджет 4 328 588 PLN
Сборы в мире $239 380
Производство Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF), Monolith Films, Telekomunikacja Polska
Другие названия
Rózyczka, Little Rose, Kicsi Rózsa, Minik Gül, Raudonukė, Rosita, Różyczka, Trandafirasul, Розочка, 国家の女リトルローズ
Режиссер
Ян Кидава-Блоньский
В ролях
Анджей Северин
Магдалена Бочарска
Роберт Вечкевич
Александр Беднаж
Александра Беднарц
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Розочка
Птицы поют в Кигали 5.5
Птицы поют в Кигали (2017)
Боги 7.7
Боги (2014)
Дорожный патруль 7.3
Дорожный патруль (2013)
Уловка 6.1
Уловка (2010)
Плохой дом 7.4
Плохой дом (2009)
Реверс 7.1
Реверс (2009)
Катынь 6.2
Катынь (2007)
Сексмиссия 7.6
Сексмиссия (1983)
В укрытии 5.6
В укрытии (2013)
Духовенство 7.4
Духовенство (2018)
Детский блюз 4.1
Детский блюз (2012)
Мужество 6.8
Мужество (2011)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше