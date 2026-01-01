Как говорит само название этой комедийной польской картины, все, что хочет Ева — это хорошо выспаться. Только что прибыв из деревни на учебу в небольшой город, она выясняет, что приехала на день раньше, и общежитие еще закрыто. Не имея ни злотого в кармане, она пускается в путешествие по темным улицам в поисках ночлега, по пути встречая разнообразных и весьма эксцентрических ночных персонажей, и все больше втягиваясь в забавные, странные и все более сюрреалистические приключения.