7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Ева хочет спать

Ева хочет спать

Ewa chce spac 18+
О фильме

Как говорит само название этой комедийной польской картины, все, что хочет Ева — это хорошо выспаться. Только что прибыв из деревни на учебу в небольшой город, она выясняет, что приехала на день раньше, и общежитие еще закрыто. Не имея ни злотого в кармане, она пускается в путешествие по темным улицам в поисках ночлега, по пути встречая разнообразных и весьма эксцентрических ночных персонажей, и все больше втягиваясь в забавные, странные и все более сюрреалистические приключения.

Страна Польша
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 17 марта 1958
Дата выхода
17 марта 1958 Польша
Производство Syrena
Другие названия
Ewa chce spac, Eva Wants to Sleep, Eva quiere dormir, Eine phantastische Geschichte, Éva aludni akar, Eva hoće da spava, Eva Quer Dormir, Eva veut dormir, Eva vil sove, Eva will schlafen, Eve Wants to Sleep, Ewa chce spać, Ева хочет спать, Єва хоче спати, エヴァは眠りたい
Режиссер
Тадеуш Хмелевский
В ролях
Барбара Ласс
Станислав Микульский
Стефан Бартик
Людвик Бенуа
Мария Каневска
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
