Франтишеку Ратману пришлось приложить много усилий, чтобы попасть на обучение в Варшаву, на факультет физики. Именно физика, по убеждению героя, является наукой, дающей чёткие и конкретные ответа на поставленные вопросы. Со временем жизненный опыт и любовные перепетииставят под сомнение эту уверенность. Франтишек тяжело переживает смерть друга в Татрах.

В горах он знакомится с девушкой, и недолгий роман заканчивается женитьбой, поскольку молодые люди ожидают ребёнка. Обстоятельства и обязанность содержать семью заставляют Франтишека оставить обучение, устроиться на фабрику и принять участие в экспериментах неврологической клиники. Но поиски сущности бытия для главного героя на этом не заканчиваются, ведь впереди долгая жизнь….