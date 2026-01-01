Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Иллюминация
7.1
Киноафиша Фильмы Иллюминация
7.1

Иллюминация

, 1973
Iluminacja
Польша / драма / 18+
Постер фильма Иллюминация
7.1

О фильме

Франтишеку Ратману пришлось приложить много усилий, чтобы попасть на обучение в Варшаву, на факультет физики. Именно физика, по убеждению героя, является наукой, дающей чёткие и конкретные ответа на поставленные вопросы. Со временем жизненный опыт и любовные перепетииставят под сомнение эту уверенность. Франтишек тяжело переживает смерть друга в Татрах.

В горах он знакомится с девушкой, и недолгий роман заканчивается женитьбой, поскольку молодые люди ожидают ребёнка. Обстоятельства и обязанность содержать семью заставляют Франтишека оставить обучение, устроиться на фабрику и принять участие в экспериментах неврологической клиники. Но поиски сущности бытия для главного героя на этом не заканчиваются, ведь впереди долгая жизнь….

В ролях

Станислав Латалло
Franciszek Retman
Малгожата Притуляк
Malgorzata
Моника Дзенисевич-Ольбрыхска
Agnieszka
Эдвард Жебровский
Physician
Ян Скотницкий
Chory the Mathematician
Влодзимеж Зонн
University Dean
Bogdan Mielnik
Self
Wladyslaw Turski
Self
Wlodzimierz Zawadzki
Assistant
Lukasz Turski
Self
Режиссер Кшиштоф Занусси
Сценарист Кшиштоф Занусси
Композитор Войцех Киляр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 29 сентября 1973
Дата выхода
26 сентября 1974 Венгрия 18
23 ноября 1973 Польша
29 сентября 1973 Румыния 18+
Производство Киностудия «Тор», Film Polski Film Agency
Другие названия
Iluminacja, Iluminação, The Illumination, Illumination, Iluminación, Elämän valo, Epifotisi, Illumináció, Illuminasjon, Illuminazione, Иллюминация, Просветление, 계몽, 灵性之光

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Иллюминация

Черное Солнце
Черное Солнце драма
2007, Франция / Италия
5.0
Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем драма
2000, Франция / Польша
7.0
Прикосновение руки
Прикосновение руки драма
1992, Польша / Великобритания / Дания
6.0
Год спокойного солнца
Год спокойного солнца драма
1984, США / ФРГ / Польша
7.0
Контракт
Контракт драма
1980, Польша
6.0
Константа
Константа драма
1980, Польша
7.0
Защитные цвета
Защитные цвета драма
1977, Польша
7.0
Квартальный отчет
Квартальный отчет драма
1974, Польша
6.0
Семейная жизнь
Семейная жизнь драма
1971, Польша
7.0
Структура кристалла
Структура кристалла драма
1969, Польша
7.0
Жизнь за жизнь
Жизнь за жизнь драма, биография
1991, Польша / Германия
6.0
Эфир
Эфир триллер, драма, исторический
2018, Польша / Украина / Литва / Венгрия / Италия
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Эти ароматы притягивают деньги и счастье в дом: 5 запахов, которые приманивают изобилие
Сорняки в плитке сдались и сгнили за ночь: смешал 3 простых раствора за копейки – от травы не осталось и следа
Российским школьникам официально отменили домашние задания с 1 сентября: приказ уже подписан
Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»
Нельзя просто так взять и пройти этот тест: 7 вопросов осилят лишь истинные фанаты «Властелина колец»
«Фишер» был идеален, но НТВ тоже знает толк в историях про маньяков — их мрачный детектив оценили на 7,8 баллов
Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР
Этот российский сериал — будто младший брат «Извне»: тоже из категории «ничего не понял, но очень интересно»
Смотрели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Проверьте себя: тест из 9 вопросов по зубам лишь настоящим фанатам
Этих красавиц раньше знала вся страна, а сейчас? Вспомните 5 фильмов СССР по кадру с блондинкой
«Утомленные солнцем» — это просто, а вы попробуйте угадать фильмы Михалкова по этим редким кадрам (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше